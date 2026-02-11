Primer tanto de Falcao García con Millonarios en 2026: vea el gol contra Águilas Doradas

Falcao García regresó a Millonarios con la intención de hacer historia y lograr su objetivo: ser campeón con el equipo de sus amores. En 2024 y 2025, quedó cerca de clasificar a la final; no obstante, no se dio. Razón por la que en 2026, está decidido a hacer hasta lo imposible para levantar un título con el club. Prueba de ello fue lo ocurrido este miércoles 11 de febrero.

Cuando transcurría el minuto 52, Andrés Llinás cayó en el área y, de inmediato, reclamó penalti. El juez central, Luis Matorel, acudió al VAR, revisó la acción y sancionó la falta. 'El Tigre' se hizo cargo, definió a la perfección y venció al arquero, Iván Arboleda, para el 1-0, desatando la fiesta, locura y alegría en la hinchada 'embajadora'.

Rodrigo Ureña, Falcao García y Rodrigo Contreras, refuerzos de Millonarios para el 2026 Twitter de Millonarios

Vea el gol de Falcao García con Millonarios vs. Águilas Doradas, en Liga BetPlay I-2026

⚽🔵🐯 ¡GOL DE FALCAO, EL TIGRE SACÓ LAS GARRAS! ¡Radamel Anotó de penal contra Águilas Doradas para poner la ventaja!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/pVqvhT9cxp — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2026