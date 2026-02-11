Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primer tanto de Falcao García con Millonarios en 2026: vea el gol contra Águilas Doradas

Primer tanto de Falcao García con Millonarios en 2026: vea el gol contra Águilas Doradas

Por la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026, el delantero colombiano, Falcao García, volvió a inflar las redes con el 'embajador' y hubo fiesta en el estadio El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, tras un partido de la Liga BetPlay
Getty Images

