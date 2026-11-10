Noticia de última hora de Vincent Kompany y su interés en Bayern Múnich por lesión de Luis Díaz

Uno de los regresos más esperados por la afición del Bayern Múnich es una realidad. Este martes, las instalaciones del club ubicadas en Säbener Straße volvieron a contar con la presencia de Vincent Kompany. El técnico se reincorporó a sus labores poco después de las 10:00 de la mañana, hora local, momento en el que ya trabajaba desde el computador de su oficina. El belga siguió de cerca al colombiano, Luis Díaz.

Indican en el informe del diario 'TZ', de la ciudad de Múnich, que Kompany tras recibir el saludo de su asistente, Floribert Ngalula, sostuvo una extensa reunión con el director deportivo del equipo, Christoph Freund, y tras ello, miró de cerca a los lesionados.

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Fue así como desde la ventana de su oficina, el entrenador no perdió de vista la sesión de rehabilitación en campo de los futbolistas que integran la enfermería 'bávara', entre los que destaca 'Lucho' Díaz. El guajiro, en pleno proceso de recuperación tras sufrir un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo, compartió espacio de trabajo sobre el césped con Jamal Musiala, afectado por una lesión de idéntica gravedad en su pierna derecha.

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Hay que precisar que por dicha lesión, el oriundo de Barrancas no fue citado por Néstor Lorenzo para los duelos de preparación contra Chile a jugarse este viernes 13 y el martes 17 de noviembre.



Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich. Foto: AFP

La reaparición de Kompany marca el fin de semanas de profunda incertidumbre. Recordemos que el pasado 23 de octubre, el timonel belga sufrió un colapso al margen de un entrenamiento con el equipo reserva del Bayern y que obligó a su hospitalización inmediata. Los exámenes médicos confirmaron que la afección correspondía a un cuadro de meningitis, desencadenado por una infección previa acompañada de severas cefaleas. A su retorno a la ciudad deportiva, se le pudo ver con el brazo en cabestrillo, consecuencia de una dislocación de hombro sufrida durante la caída en su desmayo.

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Con estas noticias positivas, la vuelta al banquillo de Vincent Kompany parece muy cercana. Según el tabloide mencionado con anterioridad, el exdefensor retornará para dentro de dos o tres semanas, coincidiendo exactamente con el cierre del inminente de la pausa internacional.

