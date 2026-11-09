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Gol Caracol  / Lo último sobre la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA; habló alto directivo

Lo último sobre la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA; habló alto directivo

Desde 2016 el suizoitaliano Gianni Infantino está al frente de la FIFA, y todo apunta a que seguirá al frente del máximo ente del fútbol mundial, tal y como se dio a conocer en las últimas horas.

Por: AFP
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Gianni Infantino
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto:
AFP

La reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA está asegurada, aseguró el lunes a la AFP el vicepresidente de la Confederación Asiática (AFC), al margen de la inauguración por parte del actual presidente de un campo de fútbol en Líbano.

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"Apoyamos plena y públicamente a Infantino", declaró Hachem Haidar, también presidente de la Federación Libanesa de Fútbol, asegurando que "sus posibilidades están garantizadas".

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Infantino, por su parte, se negó a hacer cualquier declaración a la prensa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP

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Al frente del organismo rector mundial del fútbol desde 2016, Gianni Infantino sigue siendo el gran favorito en las elecciones que se celebrarán durante el congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat, pese a las críticas que ha recibido desde el anuncio de un fallido proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), declaró la semana pasada que se presentará contra Infantino.

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Es el segundo candidato en anunciar que desafiará a Infantino, después del exdefensa suizo del Tottenham Ramon Vega.

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"Kozo Tashima podría obtener algunos votos, pero le será difícil competir, porque la presidencia de la FIFA exige mantener relaciones en todas las regiones del mundo, lo cual es difícil", señaló Haidar.

Gianni Infantino con la Copa del Mundo
Gianni Infantino con la Copa del Mundo
AFP

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Infantino se encuentra ahora en una posición de fuerza para asegurar su reelección después de que la Confederación Asiática de Fútbol expresara su apoyo al italo-suizo de 56 años el mes pasado.

Infantino había declarado anteriormente que contaba con el apoyo de la "grandísima mayoría" de las asociaciones miembro y rechazó las peticiones de dimisión lanzadas por sus críticos.

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Gianni Infantino inauguró el lunes un mini campo de fútbol en Chanay, en la montaña libanesa. El presidente de la FIFA, cuya esposa es libanesa, obtuvo la nacionalidad libanesa por decreto en 2025.

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