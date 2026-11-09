Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así fue el gol de Teófilo Gutiérrez contra Cúcuta; último con camiseta del Junior, en Barranquilla

Así fue el gol de Teófilo Gutiérrez contra Cúcuta; último con camiseta del Junior, en Barranquilla

El ídolo del Junior de Barranquilla entró para el segundo tiempo del partido de este lunes 9 de noviembre, y en su despedida de la hinchada 'tiburona', se reportó rápidamente con un golazo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de nov, 2026
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026
Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026
AFP

Junior de Barranquilla recibió este lunes al Cúcuta Deportivo por la fecha 18 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, en un partido que se llevaba las miradas por el adiós de Teófilo Gutiérrez ante la hinchada en el Romelio Martínez.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Para el inicio del segundo tiempo saltó a la cancha el popular 'Teo', quien al minuto 5, solo cinco después de entrar, se reportó con un golazo, tras una buena asistencia de Bryan Castrillón.

Publicidad

Últimas noticias

Deportivo Pasto
Fútbol Colombiano

Pasto se pronunció tras jugar con juveniles contra Santa Fe; también tomaron decisión contra Junior

Cristian Mafla fue sustituido a los 23 minutos de Santa Fe vs Pasto por una lesión.
Fútbol Colombiano

Santa Fe responsabiliza al estado de la cancha de El Campín por la lesión de un jugador

Por supuesto, Teófilo Gutiérrez celebró de forma emotiva y efusiva, se quitó la camiseta, la dejó tendida en la cancha y se abrazó con sus compañeros, mientras coreaban su nombre en las tribunas.

Publicidad

Acá el último gol de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Teófilo Gutiérrez

Junior de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad