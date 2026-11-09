Así fue el gol de Teófilo Gutiérrez contra Cúcuta; último con camiseta del Junior, en Barranquilla

Junior de Barranquilla recibió este lunes al Cúcuta Deportivo por la fecha 18 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, en un partido que se llevaba las miradas por el adiós de Teófilo Gutiérrez ante la hinchada en el Romelio Martínez.

Para el inicio del segundo tiempo saltó a la cancha el popular 'Teo', quien al minuto 5, solo cinco después de entrar, se reportó con un golazo, tras una buena asistencia de Bryan Castrillón.

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Por supuesto, Teófilo Gutiérrez celebró de forma emotiva y efusiva, se quitó la camiseta, la dejó tendida en la cancha y se abrazó con sus compañeros, mientras coreaban su nombre en las tribunas.

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Acá el último gol de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla: