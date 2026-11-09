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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez llega fino a la Selección Colombia; en el top-10 de máximos goleadores en 2026

Luis Javier Suárez llega fino a la Selección Colombia; en el top-10 de máximos goleadores en 2026

El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez, aparece en un importante listado, compartiendo con figuras como Harry Kane, del Bayern Múnich. El atacante fue llamado al seleccionado colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP
AFP

Luis Javier Suárez continúa destacándose en el fútbol internacional y sus números respaldan el buen momento que atraviesa. El delantero colombiano, quien viene teniendo una destacada temporada con el Sporting de Lisboa, aparece entre los diez máximos goleadores de 2026, teniendo en cuenta los registros a nivel de clubes en las ligas de primera división. Una estadística que llega en un momento especial para el atacante, quien acaba de ser convocado a la Selección Colombia para enfrentar a Chile.

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De acuerdo con una pieza publicada por 'Sofascore', el samario figura en la décima posición de este listado, con 33 anotaciones en 42 partidos, disputados durante el año. De esta manera, el futbolista del Sporting de Lisboa comparte la cifra de goles con Raphinha, quien registra 33 tantos en 33 encuentros con el Barcelona, aunque el brasileño ocupa el noveno lugar en la clasificación.

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El colombiano se encuentra en una selecta lista que reúne a delanteros de diferentes ligas del mundo. El liderato corresponde a Dion Beljo, quien suma 46 goles en 44 partidos. En la segunda posición aparece Garbhan Coughlan, con 43 anotaciones en 25 encuentros, mientras que el inglés Ivan Toney completa el podio con 42 tantos en 41 compromisos.

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Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, ocupa la cuarta casilla con 41 goles en 41 partidos. Por su parte, Fernando Zampedri aparece en el quinto puesto, con 39 anotaciones en 46 encuentros, seguido por Julián Quiñones, quien registra 36 goles en 39 compromisos.

El listado continúa con Chrigor Moraes, que suma 34 tantos en 33 partidos, y Bérgson, también con 34 goles, aunque en 36 encuentros disputados. Raphinha, con sus 33 anotaciones en 33 partidos, ocupa el noveno lugar, antes de la aparición de Luis Javier Suárez, quien cierra el top-10.

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El buen rendimiento del atacante también se presenta como una noticia positiva para la Selección Colombia. Luis Javier Suárez fue incluido en la convocatoria del combinado nacional para los dos partidos de fogueo frente a Chile, programados para el 13 y el 17 de noviembre.

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