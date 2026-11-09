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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Prensa brasileña habla de la ausencia de Kevin Castaño en la Selección Colombia; "lo aceptaron"

Prensa brasileña habla de la ausencia de Kevin Castaño en la Selección Colombia; "lo aceptaron"

Tras no aparecer en la lista de convocados de la Selección Colombia, a pesar de su buen momento con el Atlético Mineiro, Kevin Castaño fue noticia en los medios de Brasil, quienes hablaron del tema.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Kevin Castaño Selección Colombia
Kevin Castaño Selección Colombia
afp

Néstor Lorenzo ha sorprendido en las recientes convocatorias de la Selección Colombia con jugadores que para muchos no estaban en el radar, y con otros que han estado ausentes a pesar de sus buenos presentes a nivel internacional. El técnico argentino ha querido utilizar estos compromisos preparatorios antes de terminar el año para ver variantes, trabajar en el día a día con ellos, y así tener un margen más grande para cuando inicien las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los ausentes para los citados contra Chile fue Kevin Castaño, quien volvió a tomar protagonismo tras dejar River Plate e ir a Atlético Mineiro.

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Y en Brasil causó sorpresa que no fuera incluido para esta doble fecha FIFA del mes de noviembre, pero en las últimas horas dieron los detalles sobre la ausencia del mediocampista antioqueño.

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"Atlético Mineiro solicitó y obtuvo la liberación del mediocampista Kevin Castaño para la fecha FIFA. El jugador estaba previsto que formara parte de la convocatoria para los amistosos de Colombia contra Chile los días 13 y 17. Sin embargo, ahora estará incluido en la planificación del club para los próximos días", informaron en 'Globo Esporte'.

Kevin Castaño, volante colombiano que milita en Atlético Mineiro.
Kevin Castaño, volante colombiano que milita en Atlético Mineiro.
Foto: AFP

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Para agregar sobre el tema, explicaron que "el directivo de fútbol del club, Paulo Bracks, lideró las conversaciones con el coordinador de la selección nacional. El equipo colombiano aceptó tras recibir la aprobación del entrenador Néstor Lorenzo", y dejaron claro que en caso de que hubiera sido convocado "Castaño se perdería el partido contra el Mirassol el sábado, correspondiente al Campeonato Brasileño, y quedaría fuera de gran parte de la preparación para la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre".

De paso, no dudaron en destacar en Brasil la importancia que ha tenido el nacido en Itaguí desde su arribo al elenco de Minas Gerais, donde volvió a retomar protagonismo, ya que estaba 'borrado' en River Plate. "La ausencia del mediocampista afectaría la preparación del cuerpo técnico. Castaño, por su parte, ha disputado 18 partidos con el equipo y ha registrado una asistencia. Es un pilar fundamental del mediocampo de Eduardo Domínguez", puntualizaron.

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Algo parecido intentó Atlético Mineiro con el seleccionado ecuatoriano, y mencionaron que "el Atlético también solicitó la liberación del lateral Preciado, el centrocampista Alan Franco y el delantero Alan Minda de la selección ecuatoriana. Bracks acudió al mismo campo de entrenamiento y se reunió con el coordinador del equipo, pero recibió una respuesta negativa".

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