Nubes negras en Boca Juniors y palo a Riquelme; todo por la llegada de Sebastián Villa

Sebastián Villa tendrá su segunda etapa en Boca Juniors, pero su vuelta al 'xeneize' no ha sido vista con buenos ojos por algunos miembros de la junta directiva del club. Incluso, uno de ellos tomó una drástica medida, misma que no pasó desapercibida. ¡Hay nubes negras en la interna del 'azul y oro'!

Y es que dicho dirigente no estuvo de acuerdo con que Juan Román Riquelme, presidente de la institución, gestara el fichaje y compra del extremo colombiano para la temporada que se avecina en el fútbol de Argentina. En la cuenta en 'X' 'Boca Juniors - La Número 12' indicaron que Matías Diaglo pidió una licencia como voz de protesta.

"Un dirigente de Boca Juniors dejó su cargo como repudio a la vuelta de Sebastián Villa", ese fue el encabezado del trino de la cuenta anteriormente citada.

Sebastián Villa; jugador colombiano Fotografía: AFP

Y a continuación agregaron que "Juan Román Riquelme provocó una fuerte interna con el retorno del colombiano. Matías Daglio, integrante de la Comisión Directiva y de la organización 'Boca es Pueblo', presentó un pedido de licencia para expresar su rechazo".



Pero ahí no paró todo, ya que a continuación en la página web de 'Boca Juniors - La Número 12' citaron unas partes del comunicado en donde varios miembros de la junta directiva del 'azul y oro' dejaron su postura en contra de la decisión tomada por Riquelme.

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“Queremos manifestar nuestro rechazo a la contratación del futbolista, como lo hicimos oportunamente ante las autoridades del club cuando la contratación era apenas un rumor. Los motivos que esgrimimos no son pocos ni alocados: Villa se escapó de la institución con contrato vigente, se dio por despedido por el solo hecho de no ser titular, y firmó contrato en otro club", se leyó en el enunciado.

Además, en el escrito enumeraron los motivos por los cuales el retorno de Villa Cano es un completo error.

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"Esta decisión constituye un grave error estratégico y contradice el espíritu con el que se convocó en las últimas elecciones bajo la consigna de que 'el club es de los socios'. No solo no dejó un peso en Boca; no contento con eso inició acciones judiciales contra nuestra institución. Hace apenas unos meses declaró que soñaba con jugar en nuestro máximo rival. Todas esas acciones llevadas a cabo por el jugador, nos hace coincidir plenamente con las declaraciones de nuestro presidente hace unos años: ‘le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros'", añadió el comunicado.

🚨❌ Un DIRIGENTE de BOCA DEJÓ SU CARGO en REPUDIO a la VUELTA de SEBASTIÁN VILLA



⚠️ Juan Román Riquelme provocó una fuerte interna con el retorno del colombiano: Matías Daglio, integrante de la Comisión Directiva y de la organización "Boca es Pueblo", presentó un pedido de… pic.twitter.com/hBCtZPVOBp — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) July 15, 2026

Igualmente, reclaman la "inversión millonaria por un jugador de 30 años"; ese fue el dinero que pagó Boca por Villa. Y no dejaron pasar el tema de la condena que tuvo el exDeportes Tolima por violencia de género.

"Así como repudiamos los hechos de violencia protagonizados por Sebastián Villa en 2020 y nos expresamos tras su condena en 2023, que fue el motivo principal de correrlo del plantel, sentimos nuevamente la necesidad y la responsabilidad de hacerlo. Desde 'Boca es Pueblo' trabajamos desde hace años para que se avance transversalmente en materia de género y no solo en un área específica", añadieron en el comunicado.