Susto para Lamine Yamal; intentaron robar su casa en Barcelona en medio del Mundial

La casa de la estrella de la Selección España, Lamine Yamal, sufrió un intento de robo la madrugada de este miércoles, luego del partido en que la 'roja' venció 2-0 a Francia en el Mundial 2026, informaron la policía y la prensa catalanas.

"Ha habido una tentativa" de robo "en un domicilio en Esplugues de Llobregat", en la periferia de Barcelona, indicó a la 'AFP' un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la policía de la región de Cataluña, quien dijo no poder identificar al propietario por razones de privacidad.

Pero el periódico catalán 'La Vanguardia' indicó que se trata de la casa de Lamine Yamal, donde un par de personas con pasamontañas se subieron al muro de la propiedad, pero al ser sorprendidos por la seguridad privada, salieron huyendo.



Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026. Foto: AFP

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El intento de robo se produjo en la madrugada del miércoles, cuando ya había finalizado el partido en el que la Selección España venció a Francia gracias, en parte, a un penal que provocó Yamal y que abrió el camino del triunfo.

Según el diario 'La Vanguardia', la casa de Lamine Yamal es una propiedad conocida porque antes perteneció al exfubolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira, cuando eran pareja y vivían en la capital catalana.

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Los Mossos d’Esquadra indicaron que investigan "un robo con fuerza" en otro domicilio de Esplugues de Llobregat cercano al de Yamal.

Los robos en las viviendas de futbolistas, sobre todo en Madrid, no son infrecuentes. En los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal, sufrieron robos en sus casas.

¿Cuándo vuelve a jugar Lamine Yamal con la Selección España?

El calendario del Mundial 2026 indica que será frente a Inglaterra o Argentina el domingo 19 de julio, en lo que será la gran final del certamen en tierras norteamericanas. Esta definición se llevará a cabo en el MetLife Stadium, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

