Partidos EN VIVO HOY 15 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario del Mundial 2026 trae la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Los 'Tres Leones' llegaron a esta instancia tras vencer a Noruega, mientras que la 'albiceleste' hizo lo propio frente a Suiza.

Lo cierto es que este gran partidazo por un lugar en la final de la Copa del Mundo lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 15 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo a la final del Mundial 2026. Fotos: AFP

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 15 de julio del 2026: