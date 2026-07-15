Partidos EN VIVO HOY 15 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario del Mundial 2026 trae la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Los 'Tres Leones' llegaron a esta instancia tras vencer a Noruega, mientras que la 'albiceleste' hizo lo propio frente a Suiza.
Lo cierto es que este gran partidazo por un lugar en la final de la Copa del Mundo lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 15 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 15 de julio del 2026:
|Equipos
|Hora
|Competición
|Transmisión
|Barracas Central vs. Colegiales
|8:00 a.m. (Colombia)
|Partido amistoso
|LPF Play
|Inglaterra vs. Argentina
|2:00 p.m. (Colombia)
|Mundial 2026
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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