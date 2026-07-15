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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 15 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 15 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 15 de julio, con acción de las semifinales del Mundial 2026. ¡Se juega Inglaterra vs. Argentina; agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Argentina se enfrenta a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
Argentina se enfrenta a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
AFP

Este miércoles, el calendario del Mundial 2026 trae la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Los 'Tres Leones' llegaron a esta instancia tras vencer a Noruega, mientras que la 'albiceleste' hizo lo propio frente a Suiza.

Lo cierto es que este gran partidazo por un lugar en la final de la Copa del Mundo lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo a la final del Mundial 2026.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Harry Kane; jugador de la Selección de Inglaterra
Gol Caracol

Harry Kane, lo dejó claro; "el partido es Inglaterra frente a Argentina, no contra Lionel Messi"

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 15 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo a la final del Mundial 2026.
Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo a la final del Mundial 2026.
Fotos: AFP

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 15 de julio del 2026:

EquiposHoraCompeticiónTransmisión
Barracas Central vs. Colegiales8:00 a.m. (Colombia)Partido amistosoLPF Play
Inglaterra vs. Argentina2:00 p.m. (Colombia)Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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