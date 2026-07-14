Dávinson Sánchez, mensaje a los hinchas; "los jugadores no dejamos de ser hijos, padres, esposos"

Poco a poco y después de la dura eliminación del Mundial 2026, tras caer 4-3 con Suiza en octavos de final, los jugadores que participaron con la Selección Colombia en el certamen de la FIFA se han dejado ver en nuestro país. Así, en la ciudad de Cali fueron homenajeados Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla, por parte de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Los cuatro futbolistas en mención recibieron la orden al Mérito Vallecaucano en el grado Gran Cruz y durante el acto se mostraron con una actitud positiva y agradecidos por tal distinción.

Además de eso, durante el acto y ante la presencia de los medios de comunicación, se escucharon algunas declaraciones y descargos.

Así, Sánchez expresó que de entrada hay "personas que te hacen sentir familia y yo creo que en nuestros trabajos lo hacemos, donde quiera que vayamos hay traslados y nos toca cambiar de equipos, y tenemos que encajar, ser parte de un grupo, y ser parte de un colectivo no es fácil".



Pero luego de eso, Dávinson dejó un mensaje para los hinchas, ya que además de los 90 minutos o cada partido que disputan, también tienen personas cercanas y una vida común y corriente que seguir, a pesar de las victorias o derrotas.

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"Por más de que en páginas, en redes sociales te siga gente, no dejamos de ser hijos, padres, esposos, hermanos. Hay muchos valores que debemos tener y no perder, ya en lo deportivo no tengo nada más para decir porque el apoyo fue, ha sido y siempre será fantástico del colombiano porque sé que estar afuera te vuelve más responsable, porque somos la representación de todos los que están en el país y somos los encargados de abrir puertas, sacar la cara", detalló el zaguero central del Galatasaray (Turquía).

Dávinson Sánchez en duelo contra Portugal, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

En medio de la ceremonia de reconocimiento para estos cuatro futbolistas, también tomaron la palabra Johan Mojica, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta. El lateral, uno de los titulares indiscutibles, resaltó que "tenemos la hinchada más grande de todo el planeta. Nos tenían miedo en el Mundial, porque los estadios estaban amarillos, alentándonos. Estaba bastante emocionado. Porque es de mucho valor para nuestras familias. Gracias por reconocer el esfuerzo de nosotros".

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De su lado, una de las revelaciones de la Copa del Mundo, Gustavo Puerta, declaró que "no sé de dónde sale tanto colombiano. 10 mil o 15 mil personas estaban afuera de los hoteles. Queda el sabor amargo de sentir que podíamos seguir avanzando. A veces a las personas se les olvida que somos humanos. Es cierto que tenemos privilegios, pero nos cohibimos de pasar tiempo con nuestras familias. Muchos hasta han estado ausentes del nacimiento de sus hijos".