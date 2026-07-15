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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Famoso técnico de paso por River Plate 'desnudó' errores de Juan Fernando Quintero; algo le quitaría

Famoso técnico de paso por River Plate 'desnudó' errores de Juan Fernando Quintero; algo le quitaría

Juan Fernando Quintero tiene un zurda mágica y una técnica muy buena; no obstante, un entrenador le dejó un 'recado' con esos aspectos a mejorar en su táctica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Juan Fernando Quintero en uno de los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Juan Fernando Quintero en uno de los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Fotografías: AFP

Juan Fernando Quintero es uno de esos jugadores 'calidosos' y con gran técnica que hay en el fútbol sudamericano y mundial. Hoy en día River Plate y la Selección Colombia gozan de esa zurda exquisita y mágica; no obstante, en el balompié siempre hay algo que corregir y por mejorar, y fue allí donde un famoso entrenador y que tuvo paso por el 'millonario', que le dejó algunas indicaciones al antioqueño, para que 'pula' su fútbol.

Ese técnico fue Ramón Díaz, quien en conversación con la 'Página Millonaria', fue consultado por Quintero Paniagua. Al 'Pelado' le preguntaron qué haría él como entrenador de fútbol con el '10' de la 'banda cruzada'; en primera instancia no dudó en elogiar lo buen jugador que es.

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"Primero, que es muy buen jugador, un gran jugador. Y es según el equipo que vos querés armar. Porque me parece que River nunca tuvo un jugador de esas características, que no llega al fondo, que no es dinámico, es según el equipo que vos querés armar", dijo Díaz.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate
AFP

A renglón seguido, el exDT de River Plate explicó los aspectos que debe mejorar Quintero. Díaz reveló lo que le quitaría al exJunior de Barranquilla para que sea mejor; entregó su táctica.

"Si vos querés armar un equipo con tenencia o que juegue de media punta, sería diferente. Pero si no, hoy que se juega mucho por las bandas, la mayoría, hay muchos equipos, hay algunos según los entrenadores: que tenga dinámica, que tenga ritmo, que tenga el cross, y él en eso, no hace mucha tenencia. A mí me molesta, no me gusta, no es que me molesta. No me gusta que él venga y retroceda y le saque la pelota al cuatro, donde vos tenés que generar el fútbol de mitad de cancha para adelante. Eso se lo podrías corregir", sostuvo Ramón Díaz.

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