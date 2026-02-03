Recado desde el Vasco da Gama tras debut de Marino Hinestroza; "la tendencia es de mejora"

Marino Hinestroza tuvo su debut con Vasco da Gama. Lo hizo en el empate a cero goles frente al Club Deportivo Madureira, el lunes anterior, en cumplimento de la quinta jornada por el Campeonato Carioca. El extremo vallecauno ingresó en la segunda parte de la contienda del Grupo A.

El exAtlético Nacional ingresó al minuto 17 de la parte complementaria en lugar de Nuno Moreira. Intentó darle velocidad al 'gigante de la colina' por su banda, pero en ocasiones, abusaba de esa cualidad y los rivales le quitaban el balón con facilidad.

Finalizado el compromiso del Campeonato Carioca, los protagonistas generaron sus opiniones. Uno de ellos fue el director técnico del Vasco da Gama, Fernando Diniz, quien dejó algunas frases sobre Marino y su estreno en el fútbol de Brasil. El timonel, de 51 años, confía en que Hinestroza alcance el óptimo nivel muy pronto.

Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama. X de @VascodaGama

¿Qué dijo Fernando Diniz sobre el debut de Marino Hinestroza en Vasco da Gama?

El DT habló en rueda de prensa y se refirió tanto al extremo colombiano como Brenner Souza da Silva.



"Brenner e Hinestroza, ambos con tiempo de inactividad, llegaron y se pusieron a disposición. En los entrenamientos, pensé que estaban bien. Creo que son jugadores con mucha calidad, y esperamos que alcancen su mejor nivel rápidamente", indicó el entrenador del cuadro de Río de Janeiro.

Eso sí, Diniz les envió un recado tanto para Marino como para Brenner. "En cualquier caso, les vino bien debutar, sentir el ambiente de Sao Januário, el campo en el que jugarán muchas veces, y la tendencia es de mejora para ambos".



Así vieron en Brasil el estreno del extremo

Como es habitual en el medio 'Globo Esporte' entregaron sus impresiones sobre el rendimiento de los jugadores del Vasco. En el caso de Marino le otorgaron un 5.5 de calificación. Los 'torcedores' del club le otorgaron la misma puntuación.

"Le dio más fuerza al ataque del Vasco. A veces, corría más rápido que el balón y exageraba su velocidad, lo que le quitaba el balón con facilidad, escribieron en el medio citado anteriormente.

El empate 0-0 dejó al Vasco da Gama con 8 puntos en el Grupo A y en el cuarto lugar de la zona. Decidirá su futuro en la competición el próximo domingo frente al Botafogo. En este certamen, los cuatro primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final. La victoria los deja instalados en la siguiente fase.