Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Recado desde el Vasco da Gama tras debut de Marino Hinestroza; "la tendencia es de mejora"

Recado desde el Vasco da Gama tras debut de Marino Hinestroza; "la tendencia es de mejora"

El extremo vallecaucano sumó algunos minutos con Vasco da Gama en partido del Campeonato Carioca. Desde su club esperan que pronto esté en su mejor nivel.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de feb, 2026
Marino Hinestroza, extremo colombiano del Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo colombiano del Vasco da Gama.
Instagram oficial del Vasco da Gama

