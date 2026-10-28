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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo le ganó premio a Lionel Messi; elegido el mejor de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo le ganó premio a Lionel Messi; elegido el mejor de todos los tiempos

En una votación en redes sociales, el astro portugués Cristiano Ronaldo se impuso sobre el argentino Lionel Messi, en un galardón entregado por 'France Football', mismos que dan el Balón de Oro.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
AFP

El Balón de Oro de 2008 del portugués Cristiano Ronaldo, que superó al argentino Lionel Messi y al español Fernando Torres, ha sido elegido en una votación popular el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT), anunció este miércoles la organización del trofeo.

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Esa edición, en la que Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United, fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

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Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

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El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017.

Messi es el más premiado de la historia con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

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