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Gol Caracol  / Agente colombiano explicó razones de la tardanza de Burkina Faso para llegar al juego con Argentina

Agente colombiano explicó razones de la tardanza de Burkina Faso para llegar al juego con Argentina

La Selección Argentina jugará este sábado frente a Burkina Faso, en el estadio Monumental, y en la previa del compromiso de la fecha FIFA se presentaron inconvenientes en el viaje de los visitantes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Selección Argentina.
Selección Argentina.
Getty Images.

La Selección de Argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni, usó la fecha FIFA de septiembre y octubre para arrancar con el proceso de renovación de la plantilla, que ya no contará más con el estelar Lionel Messi, y en ese orden de ideas, este sábado jugará contra Burkina Faso, en la ciudad de Buenos Aires.

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Pues bien, para este compromiso se presentaron problemas en el desplazamiento de los visitantes por fallas del avión que emprendería el viaje y de esa forma se dio repercusión en los medios argentinos.

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En la organización del juego se encuentra el agente colombiano Jairo Pachón, quien hace pocos minutos emitió un comunicado para explicar lo sucedido.

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"El 30 de septiembre estaba previsto el vuelo chárter que transportaría a la delegación de Burkina Faso a Argentina. Cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto, preparado para embarcar, la compañía operadora informó que la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica detectada por sus sistemas. Tras un período de espera, la empresa confirmó que el avión no podía despegar", se leyó en la nota oficial de la empresa Eurodata.

La misiva siguió y apuntó que "ante esta situación, iniciamos inmediatamente la búsqueda de una aeronave alternativa. Mientras se gestionaba un nuevo chárter y los permisos correspondientes, algunos de los jugadores incluidos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados. Con la voluntad de encontrar una solución y honrar el compromiso, el Gobierno de Burkina Faso, con la participación de su Presidente y en coordinación con la Federación, decidió reemplazar a los jugadores que no viajarían. Los futbolistas convocados como reemplazos tuvieron que viajar desde Burkina Faso hasta Casablanca para unirse al resto de la delegación, donde se encontraba el nuevo chárter contratado para continuar hacia Buenos Aires".

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026
AFP

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Cabe apuntar que en las últimas horas tanto la AFA, como los directivos de Burkina Faso estuvieron en comunicación zanjando los inconvenientes y finalmente el duelo de fogueo se realizará como estaba previsto.

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"Deseo destacar el compromiso y la dedicación de la Federación y del Gobierno de Burkina Faso. Frente a una situación extraordinaria, trabajaron para ofrecer una solución que permitiera mantener la representación de su país en este encuentro", se complementó en el escrito firmado por el agente Jairo Pachón.

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