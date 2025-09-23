¿Por qué Francia ya no ganaría el Mundial 2026, tras Balón de Oro para Ousmane Dembélé?

Argentina, México, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Paraguay, Canadá, Túnez, Colombia, Uruguay, Corea del Sur, Uzbekistán, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania y Marruecos son las selecciones que, hasta ahora, ya clasificaron al Mundial 2026. Sin embargo, hay otros equipos que se da por hecho que estarán, a pesar de que no lo han asegurado, como Francia.

Por eso, después de que Ousmane Dembélé fuera coronado como el ganador del Balón de Oro, volvieron a hablar de la maldición que recae sobre la selección de quien se hace con dicho premio. Y es que nunca en la historia del fútbol, un jugador que llegó al Mundial como vigente Balón de Oro, fue campeón. Razón por la que descartan a los 'blues' como candidatos.

Recordemos que en Qatar 2022 hubo una confusión, ya que esa cita orbital se disputó en diciembre y no en junio y julio, como normalmente es. Por eso, el Balón de Oro en ese momento era Karim Benzema y no Lionel Messi. Y es que algunos, en redes sociales, afirmaban que 'la Pulga' había puesto punto final a esa maldición, al ganar la Copa con la Selección Argentina.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 Foto: X/ @ballondor

Futbolistas que dejaron una huella en la historia sufrieron con esa estadística, como los casos de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Johan Cruyff, entre otros. De hecho, el propio Lionel Messi también lo padeció, como ganador en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Así las cosas, en el Mundial 2026, Francia espera poner punto final a esto, pero todo indica que no es así.

De hecho, aficionados del fútbol le agradecieron a Lamine Yamal. En sus mensajes publicados, afirmaron que "había sacrificado su primer Balón de Oro con tal de que la Selección España tuviera chances de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026". Justamente, el español, que el otro favorito a hacerse con el premio, finalizó segundo en las votaciones.