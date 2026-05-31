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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Once ideal de la Champions League 2025-26; ¿está el colombiano Luis Díaz?

Once ideal de la Champions League 2025-26; ¿está el colombiano Luis Díaz?

Este domingo, luego de la final entre PSG y Arsenal, la UEFA reveló el equipo ideal de la Champions League. Hubo sorpresa con el colombiano Luis Díaz.

Por: EFE
Actualizado: 31 de may, 2026
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Luis Díaz Michael Olise Bayern Múnich
Luis Díaz y Michael Olise celebran gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

El portero del Arsenal David Raya y Marcos Llorente -del Atlético de Madrid- como lateral derecho, forman parte del mejor once de la temporada de la Champions League que copan los futbolistas del París Saint Germain, campeón del torneo, con cinco jugadores.

Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele son los jugadores del París Saint Germain incluidos en el mejor equipo de la Champions. Dos del Arsenal, subcampeón, el defensa central Gabriel y el centrocampista Declan Rice y otros tantos del Bayern Múnich, el inglés Harry Kane y el extremo Michael Olise.

Jonas Vingegaard, campeón del Giro de Italia 2026.
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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21; Jonas Vingegaard, campeón

Khvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG.
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Khvicha Kvaratskhelia, campeón con el PSG, mejor jugador de la Champions League 2025-26

Selección Colombia vs. Costa Rica.
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Selección Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de fogueo antes del Mundial

David Raya, del Arsenal, y Marcos Llorente, el único de un equipo español, el Atlético Madrid, completan el once ideal del torneo.

Así, el mejor equipo de la Liga de Campeones es el formado por David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes; Michael Olise, Vitinha, Declan Rice, Kvaratskhelia; Dembele y Harry Kane.

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Gol Caracol

Lamine Yamal y una dura confesión; "cuando me lesioné, tenía mucho miedo de perderme el Mundial"

Hakan Sukur, de Turquía, anotó gol a los 11 segundos contra Corea del Sur en el Mundial 2002.
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