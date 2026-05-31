Once ideal de la Champions League 2025-26; ¿está el colombiano Luis Díaz?

El portero del Arsenal David Raya y Marcos Llorente -del Atlético de Madrid- como lateral derecho, forman parte del mejor once de la temporada de la Champions League que copan los futbolistas del París Saint Germain, campeón del torneo, con cinco jugadores.

Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele son los jugadores del París Saint Germain incluidos en el mejor equipo de la Champions. Dos del Arsenal, subcampeón, el defensa central Gabriel y el centrocampista Declan Rice y otros tantos del Bayern Múnich, el inglés Harry Kane y el extremo Michael Olise.

David Raya, del Arsenal, y Marcos Llorente, el único de un equipo español, el Atlético Madrid, completan el once ideal del torneo.

Así, el mejor equipo de la Liga de Campeones es el formado por David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes; Michael Olise, Vitinha, Declan Rice, Kvaratskhelia; Dembele y Harry Kane.



👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026