Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21; Jonas Vingegaard, campeón

Este domingo, la última etapa del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo por las calles de Roma en un recorrido de 131 kilómetros totalmente llanos. El ganador fue el italiano Jonathan Milan(Lidl Trek), quien se impuso al esprint. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) llegó sin problemas y se coronó como campeón, completando su gesta de ganar las tres grandes vueltas, tras sus títulos en Tour de Francia y Vuelta a España.

Doble festejo en la Ciudad Eterna. Por fin levantó los brazos Jonathan Milan (Tolmezzo, 25 años) después de múltiples frustraciones, pero el gigante transalpino saldó la pesada deuda demostrando su potencial en un disputado esprint. Marcó un tiempo de 3h.05.51, superando a su compatriota Giovanni Leonardo (Polti) y al francés Paul Panhoet (Groupama).

Jonathan Milan, ganador de la etapa 21 del Giro de Italia 2026. AFP.

Lejos de la batalla por el esprint entró en meta el Emperador de Roma, el patrón del Giro 2026, rodeado de su equipo, esta vez con maillot negro, directo al trofeo Senza Fine, el que le abre una página importante de la historia. Cerró el círculo de las tres grandes en Roma con el honor de llevar la maglia rosa.



El próximo reto del danés será enfrentar a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en el Tour de Francia, carrera donde ya se han sacado chispas en ediciones anteriores.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21

Jonas Vingegaard — Team Visma | Lease a Bike — 83:22:51 Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — a 5:22 Jai Hindley — Red Bull - BORA - hansgrohe — a 6:25 Thymen Arensman — Netcompany INEOS — a 7:02 Derek Gee-West — Lidl - Trek — a 7:56 Afonso Eulálio — Bahrain - Victorious — a 9:39 Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — a 10:13 Davide Piganzoli — Team Visma | Lease a Bike — a 10:52 Damiano Caruso — Bahrain - Victorious — a 11:24 Egan Bernal — Netcompany INEOS — a 12:54