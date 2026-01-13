Figura de Uruguay podría perderse el Mundial 2026; será operado por una delicada lesión

El uruguayo Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur, tendrá que pasar por el quirófano por una lesión en los isquiotibiales y estará varios meses de baja.

El centrocampista uruguayo, titular habitual con el Tottenham, se lesionó el pasado miércoles 7 de enero en la derrota contra Bournemouth en Premier League y estará de baja hasta la recta final de la temporada.

Bentancur mantiene la esperanza de volver antes de que acabe el curso y de estar listo para la disputa del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, esta lesión puede obligar al Tottenham a recurrir al mercado de invierno para reforzarse, ya que Bentancur se une a Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus en la lista de bajas.



La forma del equipo tampoco es buena, y este fin de semana cayeron en la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa, además de que están en la decimocuarta posición en la Premier League y undécima en la Champions League.