Gol Caracol  / Figura de Uruguay podría perderse el Mundial 2026; será operado por una delicada lesión

Figura de Uruguay podría perderse el Mundial 2026; será operado por una delicada lesión

A falta de pocos meses para que ruede la pelota en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, se confirmó esta mala noticia para el jugador 'charrúa'.

Por: AFP
Actualizado: 13 de ene, 2026
Rodrigo Bentancur, mediocampista de la Selección Uruguay, será operado, tras sufrir una lesión en su club
