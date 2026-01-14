Síguenos en:
El debut perfecto en el fútbol sí existe: jugador de 16 años anotó gol en su primer toque de balón

Si bien la Roma perdió 2-3 con Torino y quedo eliminado de la Copa de Italia, la gran noticia fue el impresionante estreno de Antonio Arena, joven futbolista que marcó su primer tanto como profesional.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Antonio Arena, jugador de 16 años que debutó con la Roma por la Copa de Italia.
Getty Images.

