Tenista amateur, campeón del One Point Slam, tras vencer a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

En la previa al Abierto de Australia, se llevó a cabo un torneo relámpago llamado One Point Slam que enfrentó a tenistas amateurs y profesionales.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Jordan Smith, campeón de One Point Slam.
Getty Images.

