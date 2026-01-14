Monterrey no se conforma: se marchó Sergio Ramos y ahora quiere a estrella del Atlético de Madrid

Rayados de Monterrey vuelve a sacudir el mercado internacional con una ambición que no pasa desapercibida. Luego de la salida de Sergio Ramos, quien había sido el gran nombre mediático del proyecto regiomontano, el club mexicano ya trabaja para incorporar a una nueva figura de talla mundial. Así lo reveló el periodista Álex Silvestre, de El Chiringuito TV, quien aseguró que el objetivo principal de Rayados es nada menos que Antoine Griezmann, actual jugador del Atlético de Madrid.

“Hay un equipo que ha perdido recientemente a su estrella y que tiene el objetivo de cara a la temporada que viene tener a otro, un futbolista muy importante en sus filas. Ese jugador juega en nuestra liga, juega en el Atlético de Madrid y es Antoine Griezmann”, señaló Silvestre, dejando claro que la ofensiva de Monterrey apunta alto. Según el periodista, el club regiomontano no solo busca un refuerzo, sino una auténtica estrella que vuelva a posicionar al equipo como uno de los más mediáticos del continente.

La información va más allá de un simple interés. “El equipo que quiere a Antoine Griezmann es Rayados de Monterrey. Ellos perdieron a Sergio Ramos, quien se ha marchado, y de cara a la temporada que viene quiere a Antoine Griezmann en su equipo, lo quieren de estrella”, añadió Silvestre. No sería la primera vez que el nombre del francés aparece en la órbita del club mexicano, ya que Monterrey lo intentó fichar en la temporada pasada, aunque en ese momento el atacante decidió continuar en Madrid.

El contexto actual, sin embargo, podría jugar a favor de Rayados. Silvestre reveló que, si bien Griezmann siempre ha manifestado su deseo de que su futuro esté ligado a Estados Unidos, la propuesta de Monterrey resulta muy atractiva desde lo económico y familiar. “Es verdad que Griezmann siempre ha querido su futuro en Estados Unidos, pero esta oferta económicamente y lo que ofrecen a la familia le agrada bastante”, explicó el periodista.



El interés no es casual. Antoine Griezmann respalda su nombre con números de élite. A nivel de clubes, el francés acumula 777 partidos oficiales, en los que ha marcado 296 goles y entregado 117 asistencias, cifras que reflejan una carrera de enorme regularidad. En el Atlético de Madrid ha vivido sus mejores etapas, siendo líder ofensivo, campeón y referente absoluto, mientras que también dejó huella en la Real Sociedad y el FC Barcelona.