Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Monterrey no se conforma: se marchó Sergio Ramos y ahora quiere a estrella del Atlético de Madrid

Monterrey no se conforma: se marchó Sergio Ramos y ahora quiere a estrella del Atlético de Madrid

La Liga MX se ha caracterizado por fichar a grandes estrellas del fútbol mundial, por eso Monterrey le hizo importante ofrecimiento a la principal figura de los 'colchoneros'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores del Atlético de Madrid.
Jugadores del Atlético de Madrid.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad