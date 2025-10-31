Para reemplazar a James Rodríguez, León iría por jugador que le hizo vida imposible en Sao Paulo

El ambiente en el León se ha agitado por la noticia que sacudió el mercado de transferencias: la partida de James Rodríguez es prácticamente un hecho. Lo que comenzó como un rumor persistente, sobre la posible salida de una de las estrellas más importantes de la Liga MX, ha tomado tintes de realidad en los últimos días. El movimiento es tan avanzado que, según la prensa mexicana, el reemplazo del 'cafetero' ya estaría prácticamente amarrado.

La estancia de James en el club mexicano fue tan breve como mediática. Su llegada generó una gran expectativa, anticipando una exhibición constante del talento que lo llevó a brillar en el Real Madrid y en la Selección Colombia. Sin embargo, la realidad de la Liga MX, marcada por un calendario apretado y un ritmo físico intenso, no siempre se acopló a la figura del '10'. Las lesiones impidieron que el ex Rayo Vallecano pudiera ser el líder ofensivo innegociable que se esperaba. Su alto coste salarial, en comparación con el impacto sostenido que tuvo en el campo, también terminó siendo un factor determinante para facilitar su salida.

Debido a esta situación, y conscientes de la necesidad de cubrir el vacío creativo que deja un jugador de su calidad, la directiva de 'la fiera' no perdió tiempo. Han identificado y asegurado al futbolista que se encargará de heredar la responsabilidad en la zona de creación.

El elegido es un talentoso volante ofensivo, que es viejo conocido del colombiano. Según la agencia brasileña RTI Esporte, se trata de Luciano, un delantero de 32 años que curiosamente compartió vestuario con Rodríguez en el Sao Paulo, donde protagonizaron una constante pugna por la titularidad.

Luciano, jugador de Sao Paulo, que interesaría a León Foto: AFP

Durante su paso conjunto por el 'tricolor paulista', Luciano fue, en muchas ocasiones, el 'sustituto' que le ganó la pulseada al colombiano en el once inicial. Mientras James lidiaba con la adaptación y las lesiones, el brasileño se consolidaba como una pieza clave por su entrega, su capacidad goleadora y su versatilidad para jugar como delantero centro o mediocentro ofensivo.

Según señalan, 'la fiera' habría realizado consultas formales por el 'carioca', cuyo contrato con São Paulo se extiende hasta diciembre de 2026. El León busca un atacante que garantice minutos de alta intensidad y un aporte constante en el área, un perfil que el brasileño ha demostrado con creces a lo largo de su carrera. Habrá que esperar primero si se confirma la salida de James, antes de que su equipo pueda confirmar la llegada de otro jugador que pueda intentar superar lo hecho por el futbolista colombiano.