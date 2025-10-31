Jhon Durán, testigo de un escándalo en el fútbol de Turquía: Fenerbahce se pronunció

La Federación Turca del Fútbol (TFF) anunció este viernes sanciones contra 149 árbitros y asistentes investigados por apostar en los partidos, imponiendo penas de entre 8 y 12 meses de suspensión.

El lunes pasado, la TFF anunció una investigación a gran escala, anunciando que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas de apuestas y que 152 estaban apostando activamente en las competiciones, lo que vulnera las normas de la Federación.

El martes trasladó a estos 152 colegiados al consejo de disciplina que anunció las sanciones, de entre 8 y 12 meses de veto profesional, a todos, salvo tres de los investigados.

La prensa turca ha descartado que la TFF ordene repetir los partidos dirigidos por alguno de los árbitros sancionados.

El diario 'Habertürk' aseguró esta semana que la investigación abarca también a miles de jugadores y directivos de clubes y que se investigan las comunicaciones por teléfono de todos los árbitros, sin que aún haya datos oficiales al respecto.

Los principales clubes turcos, entre ellos Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas, han expresado su apoyo a la investigación de estos casos de apuestas, al destacar la importancia de la transparencia para restablecer la confianza en el fútbol turco.

En Turquía, los clubes de fútbol suelen presentar quejas sobre las decisiones arbitrales tras muchos partidos, y ocasionalmente surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros nacionales.