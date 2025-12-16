Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ousmane Dembélé no para de acumular distinciones; mejor jugador en los The Best de la FIFA

Ousmane Dembélé no para de acumular distinciones; mejor jugador en los The Best de la FIFA

Tras su gran temporada con PSG, Ousmane Dembélé se quedó con el premio más esperado de la gala de los The Best que se celebraron este martes en Doha.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Ousmane Dembélé se quedó con el galardón al mejor jugador en los premios The Best de la FIFA.
Ousmane Dembélé se quedó con el galardón al mejor jugador en los premios The Best de la FIFA.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad