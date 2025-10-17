Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rival de León destapa estrategia para frenar a James Rodríguez; roces y pierna fuerte

Rival de León destapa estrategia para frenar a James Rodríguez; roces y pierna fuerte

Este sábado, León visitará a Santos Laguna por la fecha 13 de la Liga MX y James Rodríguez ya recibió una dura advertencia. Van a frenarlo a como de lugar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, volante colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
James Rodríguez, volante colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad