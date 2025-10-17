Rival de León destapa estrategia para frenar a James Rodríguez; roces y pierna fuerte

Luego de jugar con la Selección Colombia, James Rodríguez tiene un nuevo compromiso con León de Guanajuato con miras seguir vivo en la lucha por meterse a los play off del Torneo Apertura de la Liga MX. El rival de este sábado 18 de octubre, por la fecha 13, será Santos Laguna, equipo que no marcha muy bien y que tiene las cuentas ajustadas para no quedar por fuera. En la previa, un jugador de los 'verdiblancos' le hizo una dura advertencia al '10' de 'La Fiera'. ¡Lo pararan a como de lugar!

En una entrevista para 'TV Azteca Deportes', Javier Güemez, defensor de los 'laguneros' puso sus focos en el talentoso volante colombiano y no tuvo problemas en revelar el plan para detenerlo. “James obviamente todo mundo lo conoce, es un jugador muy importante, es un jugador con mucha calidad y claro que hay que tener a ese tipo de jugadores muy cerca, con mucho roce, con incomodidad, que no estén cómodos dentro del terreno de juego, y si me toca participar, claro que va a ser un encuentro donde tenga bastante bastante fricción”, dijo sin pelos en la lengua.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, es el capitán del Club León en la Liga MX Foto: AFP

Güemez no se quedó solo con lo que puede hacer Rodríguez Rubio y analizó de lleno lo que será el encuentro contra los 'esmeraldas'. “Y pues obviamente un partido complicado, un partido ríspido, un partido trabado. No creo que sea un partido abierto, de ida y vuelta; va a ser un partido de de mucho choque y pues nos enfocamos más en lo que podamos hacer nosotros, en lo que trabajamos durante este parón de fecha FIFA, como el orden defensivo y todo ese tipo de aspectos para partir de ahí hacia la ofensiva”, añadió el zaguero de los 'guerreros'.



Santos Laguna se ubica en la casilla 16° con apenas 10 puntos y por esos los partidos que restan son 'de vida o muerte'. “Son cinco finales que nos quedan, y empezando por nuestros partidos en casa son de tres puntos, ya ni el empate nos sirve, no nos deja satisfechos un empate, tienen que ser los tres puntos aquí", concluyó Güemez.