Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal, en llamativo top-5 de nuevas estrellas del Mundial Sub-20

Neyser Villarreal, en llamativo top-5 de nuevas estrellas del Mundial Sub-20

La Selección Colombia no pudo conseguir su tiquete a la final del Mundial Sub-20, sin embargo, varias jugadores han figurado a lo largo del torneo, en especial, Neyser Villarreal.

Por: AFP
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol contra España en el Mundial Sub-20
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol contra España en el Mundial Sub-20
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad