Neyser Villarreal, en llamativo top-5 de nuevas estrellas del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de Chile empieza a cosechar los frutos que sembró en casi un mes de competencia. En un torneo juvenil que apenas contó con figuras de renombre, varios desconocidos comenzaron a hacerse un sitio en el fútbol profesional.

A continuación, los cinco futbolistas que más han brillado en el certamen juvenil que alguna vez impulsó a estrellas emergentes como Lionel Messi, Diego Maradona o Paul Pogba.



Maher Carrizo

El extremo es el alma de Argentina. Sus dotes creativos hacen que sus compañeros brillen y que se note menos la ausencia de otros juveniles de quilates como Franco Mastantuono o Claudio Echeverri.

Además de su influencia en el juego, el jugador de Vélez Sarsfield de Argentina ya aportó tres goles y una asistencia en cinco encuentros.

Con su club, perforó cinco veces la red en la Copa Libertadores de 2025. Antes de aterrizar en Chile, su nombre ya sonaba para reforzar equipos de la Premier League.



Su próximo desafío, en la final del domingo ante Marruecos, es ganar un campeonato que Argentina no saborea desde 2007.

Tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt.

Maher Carrizo - Argentina Sub-20. RAUL BRAVO/AFP

Gessime Yassine

Marruecos tiene un trío de oro en su ataque, con futbolistas como el extremo Gessime Yassine o los delanteros Othmane Maamma y Yassir Zabiri, que llevaron a los africanos a su primera final de un Mundial Sub-20.

Pero es el extremo del Dunkerque, de la segunda división francesa, el que más destaca. Ha participado en cinco goles -suma dos dianas y tres asistencias- pero también tiene un regate y una visión de juego que las estadísticas omiten.

Contra la Albiceleste espera dar el golpe de gracia y encumbrar a un país que va al alza en la élite del fútbol.

Los Leones del Atlas fueron cuartos en el Mundial de Catar 2022, se quedaron con el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora van por el oro.

Su precio en Transfermarkt es de 4 millones de euros.

Gessime Yassine - Marruecos Sub-20. RAUL BRAVO/AFP

Neyser Villarreal

La promesa de Millonarios de Bogotá, que firmó como agente libre con el Cruzeiro de Belo Horizonte, encarna una mezcla explosiva entre talento y temperamento.

Cuando Colombia más sufría con el gol, apareció el delantero Neyser Villarreal para salvar los papeles.

En octavos, despachó a Sudáfrica (3-1) con un doblete y ante España (3-2), en cuartos, confirmó su estatus goleador con un triplete que llevó a los cafeteros a semifinales.

Una amarilla contra los europeos le privó del duelo en semis contra Argentina (1-0) y su equipo lo terminó pagando. Tendrá que conformarse con pelear por el tercer lugar del torneo y por la bota de oro.

Está valorado por Transfermarkt en casi 2 millones de euros.

Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20. FIFA.

Lucas Michal

Francia tuvo un difícil recorrido en Chile y sufrió la ausencia de grandes estrellas como Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery o Mathys Tel.

Pero en la camada de desconocidos que viajaron a tierras australes, la mayoría con poco rodaje en primera división, se alzó el delantero Lucas Michal.

El juvenil del Mónaco supo aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Marcó el penal que eliminó a Japón (1-0) en el último minuto de la prórroga de octavos y marcó el empate ante Marruecos (1-1) en semifinales, donde los Bleus sucumbieron desde el punto blanco.

Aunque fue eliminado, puede presumir de ser uno de los goleadores del torneo, con cinto tantos, y tiene la chance de pelear por el bronce ante Colombia el sábado en Santiago.

Su precio ronda el millón de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

Lucas Michal - Francia Sub-20. RODRIGO ARANGUA/AFP

Gilberto Mora

El mexicano de 17 años solo llegó hasta cuartos de final, pero dejó una de las actuaciones más destacadas del torneo.

La perla del Tijuana logró tres goles y dos asistencias, dejó grandes regates y una visión de juego privilegiada.

Ante Brasil, en la fase de grupos (2-2), presumió de un jogo bonito que su rival nunca pudo igualar.

El jugador más joven en debutar en la liga mexicana (15 años y 308 días en 2024) y en la Tri absoluta, a la que defendió por primera vez (16 años, 257 días) en la consecución del título de la Copa Oro 2025, ahora sueña con sus próximos desafíos.

Su nombre suena para grandes equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Arsenal.

Aunque su precio es de casi 5 millones de euros, su agente, la poderosa Rafaela Pimenta, ya anticipó al medio TUDN que "con 15 millones de euros no compran ni una pierna" de Mora.