Polémica en León vs Tigres en lo que era asistencia de James Rodríguez: ¿no entró el balón?

León se fue al entretiempo del partido contra Tigres UANL ganando 1-0, pero la ventaja pudo ser mayor si valían un gol de Stiven Barreiro, tras asistencia de James Rodríguez .

Al minuto 37 el mediocampista colombiano cobró un tiro libre desde la banda izquierda, mandando la pelota al segundo palo, donde encontró a su compatriota.

Stiven Barreiro cabeceó con potencia y el balón pegó en el palo y luego fue rechazada con la mano por el arquero Nahuel Guzmán, de Tigres UANL.

Eso sí, de inmediato el defensor colombiano y sus compañeros salieron a celebrar, pero el árbitro central les señaló que no había entrado en totalidad la pelota. Tras la revisión del VAR le informaron al juez en cancha que no era gol, pero se formó polémica por algunas imágenes que se vieron en la transmisión, en lo que pudo ser una asistencia más de James Rodríguez en México, pero al final no valió.

Así fue la polémica en León vs Tigres, en la asistencia de James Rodríguez y casi gol de Stiven Barreiro: