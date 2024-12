Polémico periodista argentino explota con Juan Fernando Quintero: “Jugó bien cinco partidos"

Juan Fernando Quintero estaría cerca de salir de Racing, ante los rumores que lo ponen en el América de Cali , donde ya habría logrado un acuerdo con el equipo colombiano. Sin embargo, desde el club argentino esperan una oferta que convenza a los directivos, ya que tiene contrato vigente y no lo dejarán ir gratis.

Ante esta situación, que no ha pasado desapercibida en el entorno de la ‘Academia’ y en la prensa de ese país, llegaron críticas para el mediocampista colombiano, especialmente de un polémico periodista que lo ha señalado en varias oportunidades.

Se trata de Flavio Azzaro, quien es hincha de Racing, periodista, pero se caracteriza por sus ‘ácidos comentarios’ contra jugadores y dirigentes, pero en la estadía de Juan Fernando Quintero se ha centrado en varias oportunidades en hacerle fuertes señalamientos.

“Juanfer vos no quieres seguir en Racing, hace una cosa y tráete una oferta de 5 o 6 palos verdes, de alguien que te quiera de verdad, pero no de pico, no que Marcelo Gallardo lo quiere como un hijo. ¿Lo quiere como un hijo? Poné la plata”, comenzó diciendo el comunicador a través de sus redes sociales.

Por la misma línea mencionó que en caso de que no llegue una propuesta de mucho dinero, tendrá que seguir y cumplir su contrato vigente, ya que aún tiene un vínculo contractual con el cuadro de Avellaneda.

“Si no llega, entonces que ‘Juanfer’ Quintero se presente a entrenar el 2 de enero para el club que firmo y le paga, y que lo quiso, porque River Plate no te quiso, la verdad es esa”, agregó diciendo Azzaro, fiel a su estilo.

Juan Fernando Quintero se quedaría con las ganas de ser 'millonario'. Foto: Racing.

Pero el periodista argentino no se quedó ahí y expresó que en su opinión debería irse el antioqueño, porque solamente juega bien “cinco o seis partidos al año”.

La fuerte crítica a Juan Fernando Quintero

“No es que opino yo, que porque te critico, porque no te quiero. A mí me importa Racing, te quieres ir del club, bárbaro, es más yo creo que lo más sano es que no sigas en Racing porque no queres jugar, pero no hay nadie que ponga los cinco palos. Porque o sino los cinco palos los pone cualquiera, lo que pasa es que sería un palo por partido bien jugado, porque Juanfer jugó cinco o seis partidos bien, esa es la posta”, concluyó diciendo Flavio Azzaro sobre el rendimiento del colombiano en la ‘Academia’.

Lo cierto es que Juan Fernando Quintero fue clave en el título de la Copa Sudamericana 2024 que Racing le ganó a Cruzeiro, en especial con sus dos goles en la semifinal de vuelta contra Corinthians, que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores en el plantel y figura en el certamen internacional.

Juan Fernando Quintero y los problemas familiares que lo llevan a querer volver a Colombia

Desde el entorno del futbolista paisa estarían intentando que regrese a nuestro país, por los quebrantos de salud que tuvo su esposa y que él mismo ha comentado en reiteradas ocasiones en las últimas semanas, que fue un momento complicado para su familia, pero que afortunadamente su pareja va bien con la recuperación y los cuidados.

A pesar de eso, y con el acercamiento fuerte del América de Cali, y como siempre de Independiente Medellín, equipo del que es hincha, tiene un contrato vigente con Racing, y tendrá que negociar una salida o que algún club ponga el dinero para que lo dejen salir para 2025.