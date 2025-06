Jhon Durán no sería el único; Al Nassr sigue sumando nombres a la 'lista negra'

Al Nassr vive semanas de reestructuración en la interna del equipo, donde uno de los nombres que vienen sonando como posible salida es Jhon Durán, pero al parecer no es el único quien le diría adiós al club.

Según se conoció desde los medios de Arabia Saudita, además del colombiano, se suman otros importantes nombres que no seguirían para la próxima temporada.

Se trata de Fernando Hierro, director deportivo del Al Nassr, donde la directiva se plantea rescindir su contrato, debido a la floja línea de resultados en la temporada anterior.

“Al Nassr FC ha entrado en negociaciones avanzadas con Fernando Hierro para rescindir el contrato. Este anuncio se produce en medio de los cambios administrativos y técnicos que se están llevando a cabo en el club después de una temporada que no cumplió con las expectativas", se leyó en 'Al-Yaum'.

Muchos se preguntan si Jhon Jáder Durán harà lo mismo. Foto: Al Nassr.

A ello se le suma ya la salida confirmada del estratega italino: "Al Nassr Club Company informa que el Sr. Pioli y su personal ya no son el cuerpo técnico interino del primer equipo. Nos gustaría agradecer al Sr. Pioli y a su personal por su dedicado trabajo durante la temporada pasada", se leyó en el comunicado oficial del club.

Otro nombre que podría salir del Al Nassr

El futuro de Sadio Mane aún no está definido, pese a que tiene contrato vigente con el club hasta junio del 2026, se rumoró la posible saldría en este mercado de verano, tras no haber sido altamente protagonista como lo fue antes de la llegado del atacante colombiano. Aún el club no se ha pronunciado sobre el ex Bayern Múnich.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

El astro portugués que termina contrato en los próximos días (30 de junio), ha tenido negociaciones con el club e intereses de otros clubes, e incluso de Sudamérica. Según el periodista Fabrizio Romano, el jugador de 40 años, está a punto de firmar un nuevo contrato por dos años más con el club.

"Cristiano Ronaldo se dispone a firmar un nuevo contrato con Al Nassr mientras se revisan los documentos formales. Último detalle en discusión: contrato por uno o dos años, posibilidad concreta de concretarlo hasta junio de 2027 si Cristiano quiere. Gran decisión de la SPL para retener a Cristiano", se leyó en su cuenta de X.

¿Cuándo regresa Al Nassr a competir?

Luego de que la plantilla se fuera a vacaciones tras terminar la temporada sin sumar algún título, se espera que retornen nuevamente a la sede del club y con los nuevos refuerzos, a mediados del mes de julio, para enfrentar a Al Ittihad en la semifinal en la supercopa de Arabia Saudita. Dicho compromiso será el día 19 de agosto en el e

stadio Hong Kong de China.