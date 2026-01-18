Ponen fecha a Marino Hinestroza en Boca Juniors; meten presión para ir a Argentina

Lo de Marino Hinestroza a Boca Juniors es toda una novela con varios capítulos. Que sí, que se demora, que hay problemas, que el salario, que el porcentaje para Nacional, y muchos más inconvenientes que han retrasado el fichaje del colombiano por el popular equipo argentino.

Pero ya desde hace algunos días se mencionó que todo está listo, y de hecho en Buenos Aires ya hablan de la fecha en la que tendría que llegar el vallecaucano al cono sur, para ponerse a las órdenes del club ‘xeneixe’.

Ponen fecha a Marino Hinestroza en Boca Juniors.

Este domingo explican primero lo que ha sucedido con esta negociación, resaltando que “por suerte para Juan Román Riquelme, el club y también el propio extremo de 23 años, su pase pareció destrabarse en estas últimas horas cuando después de varios idas y vueltas, y de cambios sobre la marcha”, y de hecho, señalan que Atlético Nacional al fin “aceptó finalmente vender su ficha en 5.000.000 de dólares y quedarse con una plusvalía del 20 por ciento en caso de una futura venta”, esto pensando en que pueda brillar y luego ser vendido por más dinero.

Pero ahora lo que inquieta es cuándo podrá ponerse a las órdenes del director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, ya que desde las huestes ‘xeneizes’ apuntaron a que “necesitan al jugador ya mismo. De tal manera que en ese mismo intercambio de mail con el club colombiano, solicitó un permiso especial para que Hinestroza se suba a un avión y viajé ya mismo a la Argentina”, que sería el último paso para contar con él.



Marino Hinestroza alista viaje para unirse a Boca Juniors. Foto: Atl. Nacional.

Con ese panorama, la fecha probable para que Marino Hinestroza se una a Boca Juniors sería “entre este lunes y martes en Ezeiza, luego de hacerse la revisión y firmar su vínculo por cuatro años”, en especial pensando en que pueda entrenar y entrar en la idea de juego del equipo antes del inicio de la Liga Argentina, que será contra Riestra, el próximo domingo.