Por fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich, leyenda de Alemania llama "potencia" a Colombia

Luis Díaz no para de generar comentarios positivos desde que decidió fichar por el Bayern Múnich. Fue una leyenda del fútbol de Alemania la que pronunció gratas palabras hacia el oriundo de Barrancas, que en dos partidos jugados en la Bundesliga ha marcado dos goles y ha generado la misma cantidad de asistencias. A eso, adicionarle el tanto convertido en la final de la Supercopa alemana para darle el título a los 'bávaros' sobre Stuttgart.

Fue Jürgen Klinsmann, campeón del mundo en 1990 con la 'Die Mannschaft', el que se refirió a la figura de la Selección Colombia. Incluso, llamó" potencia" a Colombia por la calidad de sus futbolistas, en este caso 'Lucho', quien está seguro "le va a ir muy bien" en el balompié 'teutón'.

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: X de @FCBayern

"Hubo mucho movimiento en este último mercado de pases y creo que a los jugadores que vienen de Sudamérica les irá bien porque en el ecosistema del fútbol alemán todo se resume a cómo encajan en el equipo al que van y su rendimiento dentro de la cancha. Los entrenadores se enfocan en la calidad de sus futbolistas y los sudamericanos, especialmente de potencias como Argentina, Brasil, Colombia y también Uruguay, no tendrán problema porque no necesitan tiempo de adaptación", pronunció Klinsmann en entrevista con el diario 'El Clarín' de Argentina.



¿Qué dijo Jürgen Klinsmann sobre Luis Díaz?

A renglón seguido, el otrora delantero alemán aseguró que el exPorto es "un grandísimo fichaje para el Bayern, justo en la temporada previa a la Copa del Mundo, y también una gran noticia para quienes miramos fin de semana tras fin de semana la Bundesliga. Creo que no va a tener ningún problema de adaptación porque viene de competir al nivel más alto con Liverpool. Conoce el fútbol internacional y el lenguaje del vestuario que cambió, ya que se habla cada vez más en inglés y también un poco en español".

Publicidad

Y agregó: "Encajará muy bien por su forma de juego, por sus características dentro de la cancha. Tiene mucha movilidad y será un match perfecto con Harry Kane, un 9 de clase mundial. Estoy seguro que le va a ir muy bien".

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich?

Tras la doble fecha FIFA, el cuadro dirigido por Vincent Kompany recibirá a Hamburgo el sábado 13 de septiembre en el Allianz Arena. El balón rodará a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia. Bayern suma seis puntos en dos salidas.