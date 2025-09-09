Publicidad

Gol Caracol  / Papelón de El Salvador, del 'Bolillo' Gómez, al caer con Surinam y curiosa reacción; "uno tiembla"

Papelón de El Salvador, del 'Bolillo' Gómez, al caer con Surinam y curiosa reacción; "uno tiembla"

El Salvador, dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, cayó 1-2 con Surinam en partidos por las Eliminatorias al Mundial 2026. ¡Atención a lo que dijo el DT colombiano!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:22 a. m.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez (der.), director técnico de la Selección de El Salvador.
Fotos: AFP