SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Nueva decisión en la sanción para Luis Suárez, por escupir; le aumentaron el castigo

Nueva decisión en la sanción para Luis Suárez, por escupir; le aumentaron el castigo

Al experimentado delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, le llegó una sanción mayor luego de la polémica en la que escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:18 p. m.
Luis Suárez, delantero de Inter Miami, enojado en el partido contra Seattle Sounders
AFP