Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio sueña en grande: "Tengo que con que estar entre las 10 mejores del mundo"

Camila Osorio sueña en grande: "Tengo que con que estar entre las 10 mejores del mundo"

Camila Osorio empieza este martes su camino en el WTA 500 de Guadalajara, torneo en el que fue semifinalista en 2024. La colombiana habló sobre lo que debe mejorar para escalar en el ranking.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:37 a. m.
Camila Osorio celebra su triunfo en la Copa Colsanitas 2025.
Crédito: Copa Colsanitas.