Última palabra en caso de tocamiento a Daniela Caracas, en polémica acción con Mapi León

El pasado 10 de febrero de 2025 en el clásico femenino entre Espanyol y Barcelona se dio un bochornoso hecho que involucró a la colombiana Daniela Caracas y a la española Mapi León, tras un tocamiento de la europea a la sudamericana, en su parte íntima.

Aunque ya se había sancionado con dos encuentros a la defensora del Barca, en las recientes horas hubo novedades y la última palabra en el caso, en especial luego del recurso que había presentado el club azulgrana defendiendo a su jugadora.



Lo último del caso del tocamiento a Daniela Caracas en España

“Casi cinco meses después del incidente ha resuelto el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) el recurso presentado por el FC Barcelona por la sanción de dos partidos impuesta a Mapi León”, comenzó diciendo de entrada el medio ‘Mundo Deportivo’, mismo diario que informó que tuvo “acceso al escrito, que desestima las alegaciones presentadas por la jugadora y el club”.

Así las cosas, el organismo encargado de la investigación le dio la razón a la defensora colombiana Daniela Caracas tras el mal actuar de la futbolista española, en pleno partido, una imagen que quedó grabada y dio de qué hablar en el mundo entero.

De la misma manera, recordaron que el Comité Disciplinario de la Federación Española de Fútbol ya había confirmado “una sanción de dos partidos de suspensión por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 129 del Código Disciplinario de la RFEF”, castigo que ya cumplió la defensora Mapi León en la temporada anterior.

Mapi León tocándole las partes íntimas a Daniela Caracas, en duelo de la Liga F. Foto: Pantallazo de X.

Publicidad

A pesar del correctivo informado, el Barcelona y la futbolista se defendieron, negaron que fuera un tocamiento en su parte íntima y de esa manera presentaron un recurso de apelación, que fue denegada de igual manera.

“La decisión fue denegada por el Tribunal antes de su resolución emitida el pasado 4 de septiembre en un escrito de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico y donde acaba esgrimiendo varios argumentos”, detallaron en Mundo Deportivo, que tuvo acceso a las conclusiones de la investigación.

💥 Barcelona kadın futbol takımından Mapi León, Espanyol'un Kolombiyalı oyuncusu Daniela Caracas'ın cinsel organına dokunup "Penisin mi var?" diye sordu.



❌ "Sportmenliğe aykırı davranış" ve "uygunsuz dokunuş" nedeniyle 2 Mapi León'a 2 maç men cezası verildi.



🔗 Daily Mail pic.twitter.com/tKymHHnXrn — gdhspor (@gdh_spor) April 15, 2025

Publicidad

Sobre el polémico tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas, el ente encargado de dar la última palabra, explicó que “de la prueba videográfica no existen dudas sobre la tipicidad y culpabilidad de la conducta, lo permite afirmar indubitadamente que la conducta de la jugadora ha sido intencionada y que se ha producido en una zona del cuerpo que permite considerar que dicho contacto físico deliberado está muy alejado de los estándares de urbanidad, corrección o buenos usos en el deporte”.

Con esto se cierra este polémico caso en el fútbol femenino español, que tuvo como víctima a la defensora colombiana Daniela Caracas, del registro del club Espanyol y quien también hace parte de la Selección Colombia.