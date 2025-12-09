Por impulsivo, a Jhon Durán lo advierten en Fenerbahce; “calma, es perjudicial que estés enojado”

Este jueves el partido del Fenerbahce por Europa League, contra el modesto Brann, no tendrá la presencia del colombiano Jhon Durán, quien fue expulsado en el reciente partido contra el Fenercvaros, por pegarle un cabezazo a un rival, al minuto 90+1. Esa actitud del delantero tuvo críticas en Turquía y ahora hubo un llamado de atención que se reveló en las últimas horas.

El encargado de hablarle al goleador antioqueño fue el propio técnico del elenco de los 'canarios amarillos', quien le pide al joven que mantenga su postura a pesar de su fuerte carácter y actitud para que aprenda de sus errores recientes, y de las constantes tarjetas amarillas que recibe.



Llamado de atención a Jhon Durán en Fenerbahce

Para arrancar el diario 'Sporx' detalló que el colombiano "a quien el Fenerbahçe fichó cedido del Al-Nassr al comienzo de la temporada, ha mostrado signos de mejoría en las últimas semanas", hablando desde lo futbolístico y en especial por sus importantes goles en los clásicos contra Besiktas y Galatasaray, pero que de igual manera tiene un punto negativo y es que "le cuesta controlar su temperamento durante los partidos".

De esa manera, se filtró que el técnico Domenico Tedesco tuvo una charla con Jhon Durán y de eso hablan en la prensa turca, señalando que recibió una "advertencia" por parte de su entrenador.

"Según se informa, el italiano le dijo a su alumno: "Tranquilízate durante el partido. Entiendo que estés enojado, pero es perjudicial para ti y para el equipo", habrían sido las palabras del timonel del Fenerbahce, que tuvo una respuesta aplomada por parte del colombiano, quien le habría respondido "tendré más cuidado".



Jhon Durán celebra gol con el Fenerbahce vs Galarasaray - Foto: Getty Images

Publicidad

En los recientes días la celebración del agónico gol de Jhon Durán en el clásico contra Galatasaray, en los minutos finales, también generó controversia al tomarse sus partes nobles en medio del festejo ante la tribuna. Eso sí, esa anotación del colombiano fue importante para seguir luchando por el título de la Liga de Turquía, estando en este momento apenas a 3 puntos y en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

Con la suspensión que tiene para el partido de este jueves por Europa League, el delantero antioqueño volverá a la acción el lunes 15 de diciembre, contra el Konyaspor, a las 12:00 p.m. (hora colombiana), válido por la fecha 16 del campeonato turco.