Por Luis Díaz, en Liverpool saltan dudas; “¿cometimos un error al venderlo, qué pensaban?"

Luis Díaz se fue de doblete y dio una asistencia el sábado en el triunfazo 3-0 del Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt, una vez más demostrando que se adaptó rápido a su nuevo equipo y que su historia en el Liverpool quedó atrás.

Pero van pasando los días y en Inglaterra no piensan igual, ya que ante el mal juego y los resultados adversos que están teniendo los de Merseyside, hay opiniones, preguntas, dudas y análisis de su fue un "error" que vendieran al atacante colombiano, cuando él solamente pedía un aumento de sueldo, ya que era uno de los que menos ganaba en la plantilla, a pesar de ser un titular indiscutible.



¿Fue un error que Liverpool vendiera a Luis Díaz?

En la cuenta de 'X' Anything Liverpool le plantearon esa pregunta a los hinchas 'reds', generando división ante ese cuestionamiento, todo por el "inicio de temporada" que han tenido, sumando ya 3 derrotas consecutivas y un mal juego.

"No reemplazar a Luis Díaz: gran error", escribió Anfield Sector en sus redes sociales, algo que también opinó 'LFC Transfer Room', que también consultó si "¿cometimos un error al vender a Luis Díaz?".

Por su parte, John Sullivan, con más de 40 mil seguidores en su cuenta de 'X', también decidió hacer un análisis de lo que el Liverpool está extrañando "muchísimo a Luis Díaz"; en especial tras ver la magistral actuación del guajiro este sábado con "otro gol y una asistencia para él en la primera mitad para el Bayern, mientras nosotros luchamos por crear ocasiones".



Para terminar en su intervención, el hincha del Liverpool citado anteriormente señaló que "es una locura absoluta vender a Díaz en verano. ¿En qué estaba pensando nuestro equipo de reclutamiento?", apuntando contra la dirigencia de los de Merseyside, que gastaron más de 300 millones de euros en jugadores, y la mayoría de ellos no están rindiendo como se esperaba.



El inicio de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Formidable es la palabra que reúne la actualidad del futbolista colombiano en el equipo alemán, que confió en él, pagó un poco más de 70 millones de euros al Liverpool, le dio un salario mayor a los 12 millones por temporada, y con eso el guajiro ha respondido a punta de goles, asistencias y grandes actuaciones.

Seis goles y cuatro asistencias, esos son los números que tiene por el momento Luis Díaz con los bávaros. Cinco de sus anotaciones han sido por Bundesliga y la sobrante fue en la final de la Supercopa de Alemania, en la que consiguió el título frente al Stuttgart.