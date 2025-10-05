No superan dolor por partida de Luis Díaz de Liverpool; "había hambre"

El exdelantero inglés Daniel Sturridge se refirió a la falta que le hace Luis Díaz al Liverpool, luego de la derrota 2-1 sufrida por los ‘reds’ frente al Chelsea en Stamford Bridge.

El exjugador, quien defendió la camiseta del club entre 2013 y 2019, aseguró, en declaraciones para Sky Sports, que el colombiano era un futbolista “único” dentro del esquema del equipo. "Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos al Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él quien presionaba a los tres delanteros.

"Para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco", agregó.

Las palabras del exfutbolista no son casuales. Mientras el Liverpool sigue buscando una identidad en ataque tras la salida de Díaz, el guajiro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Alemania. Este fin de semana volvió a brillar con el Bayern Múnich en la goleada 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt, anotando dos goles y siendo la figura indiscutible del encuentro. Su actuación fue el reflejo de un futbolista maduro, con confianza y un peso ofensivo determinante en el sistema de Vincent Kompany.

Desde su llegada al Bayern, el extremo colombiano se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del plantel. En la actual temporada ya suma seis goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, mostrando una regularidad que lo ha consolidado como uno de los extremos más productivos de la Bundesliga.

Luis Díaz, en un juego con el Bayern Múnich Foto: X/ @FCBayern

Otro de los aspectos más destacados de su rendimiento es la química que ha logrado con Harry Kane y Michael Olise. El tridente ofensivo ha dado equilibrio y dinamismo al ataque del conjunto bávaro, con Díaz aportando no solo velocidad y desborde, sino también sacrificio defensivo y lectura de juego. Su adaptación ha sido tan exitosa que la prensa alemana ya lo considera una de las revelaciones del campeonato.

Mientras el Bayern disfruta de su talento, en Liverpool crece la nostalgia. La falta de un extremo con el impacto y la intensidad de Díaz se hace cada vez más evidente, y las palabras de Sturridge reflejan lo que muchos aficionados piensan: el colombiano se fue, pero su huella en Anfield sigue viva.

Ahora, Luis Diaz se concentrará en Estados Unidos con la Selección Colombia para los partidos de preparación al Mundial de 2026, frente a México y Canadá.