DT del Getafe 'bendice' el fichaje de Johan Mojica: "Es de los mejores del mundo en su puesto"

José Bordalás, director técnico del Getafe español, elogió este viernes 14 de agosto al lateral izquierdo colombiano Johan Mojica, al que calificó como "uno de los mejores en su posición" y del que se muestra confiado en que les va a "ayudar mucho".

Mojica, de 33 años, se ha incorporado esta semana al Getafe procedente del Mallorca, su último equipo en España tras jugar anteriormente en Rayo Vallecano, Girona, Elche, Osasuna y Villarreal.

"Tiene mucha experiencia y es de los mejores en su posición. Nos va a aportar y a ayudar mucho. Viene con una ilusión enorme porque ha querido venir desde el principio al Getafe", dijo Bordalás, en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Alavés, correspondiente al inicio de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Johan Mojica, nuevo jugador del Getafe. Foto oficial del Getafe

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El futbolista oriundo de Cali, internacional en 49 ocasiones con la Selección Colombia, disputó con su selección el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que el combinado cafetero cayó eliminado ante Suiza en los octavos de final, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y perder 4-3 en la tanda de penaltis.



Además de la Liga y la Copa del Rey españolas, el Getafe disputará este año la Conference League, competencia para la que se clasificó al término de la pasada campaña en el torneo doméstico, en el que fue séptimo, con 51 puntos, a 43 del campeón, el F.C. Barcelona.

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El estreno del equipo 'azulón' en la temporada 2026/2027 del campeonato español está previsto para este sábado 15 de agosto. El rival a vencer para el Getafe de Johan Mojica será el Alavés, en condición de visitante, y con horario establecido para Colombia de las 12:30 del día.

Así presentaron a Johan Mojica en su nuevo equipo

"El internacional colombiano, de 33 años, llega al Coliseum para reforzar el lateral izquierdo y aportar su experiencia a la plantilla. Vestirá la azulona durante la temporada 2026/2027. Mojica cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, donde ha defendido las camisetas de Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona FC, Elche CF, Villarreal CF, CA Osasuna y RCD Mallorca. También ha vivido experiencias en el fútbol italiano, con el Atalanta. También ha sido internacional con la Selección de Colombia, con la que se ha consolidado como uno de los laterales habituales de la Tricolor durante los últimos años", se leyó en el comunicado del Getafe.