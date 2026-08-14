A Gustavo Puerta lo quieren atar; este es el plan de Racing de Santander si no lo vende

Gustavo Puerta es de esos jugadores 'apetecidos' en el actual mercado de pases en el fútbol europeo. La temporada que tuvo con Racing de Santander hasta lograr el ascenso, más los buenos compromisos con la Selección Colombia en el pasado Mundial, lo puso en la órbita de varios clubes importantes del 'viejo continente', pero en el cuadro 'cántabro' han dejado claro que si quieren al colombiano deberán mirar la claúsula de rescisión que es de 20 millones de euros.

El oriundo de La Victoria, Valle del Cauca, ha estado en la carpeta de equipos como Porto, Lazio, y últimamente ha estado en el radar de Benfica y hasta el Olympiacos. El rojo de Lisboa lo vería de cambio en caso de que se vaya Richard Ríos del club, como plantean en la prensa portuguesa, mientras que el elenco griego habría dado un primer paso para incorporarlo a sus filas. Lo cierto es que Racing de Santander tendría un plan para 'atarlo'. Le harían un nuevo contrato.

Gustavo Puerta con el Racing de Santander de España. Real Racing de Santander

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Puerta Molano es la gran 'joya' del equipo que es entrenado por José Alberto López. Las cualidades del vallecaucano en el campo de juego serán indispensables en el retorno a Primera División del Racing, tras 14 años.



"El Racing quiere mejorar el contrato de Gustavo Puerta, una operación que pasa por ampliar los años de vinculación del colombiano y, a cambio, elevar de forma significativa su cláusula de rescisión. El club cántabro pretende así blindar a uno de los futbolistas que consideran con mayor proyección de su plantilla y repetir la fórmula que ya ha planteado con Jorge Salinas", se leyó en un informe en la página web de 'Cadena Ser".

Mientras el vallecaucano es relacionado con varias escuadras en el balompié europeo, éste se alista para lo que será el inicio de la Liga de España 2026/2027.

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¿Cuándo es el estreno de Racing de Santander en el campeonato español?

El calendario precisa que Gustavo Puerta y compañía debutarán este domingo 16 de agosto en condición de local, en el El Sardinero, enfrentando al Villarreal. La pelota rodará en dicho escenario deportivo a las 10:00 de la mañana, en horario de Colombia. La misión del cuadro 'cántabro' esta campaña es mantener la categoría.