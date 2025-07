¿Por qué Jhon Durán no ha sido presentado en Fenerbahçe? Se conocieron más detalles

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán continúa sin definir su futuro deportivo, pese a que hace algunos días se daba como un hecho su llegada al Fenerbahçe de Turquía. El atacante, de 21 años, se encuentra en territorio turco a la espera de resolver su situación, mientras los rumores y las versiones sobre su fichaje no dejan de circular.

Según se había conocido, Durán llegaría al conjunto otomano en condición de préstamo, sin opción de compra, procedente de Al Nassr de Arabia Saudita, club con el que firmó a comienzos de 2025 y en el que apenas disputó seis meses. Todo indicaba que su regreso a Europa sería inminente para ponerse a las órdenes de José Mourinho, que lo pidió como uno de los refuerzos prioritarios para la temporada.

Sin embargo, a pesar de los rumores y las imágenes del jugador en Estambul, la operación no ha sido oficializada por el club, lo que ha generado incertidumbre en los aficionados y la prensa turca.



¿Qué falta para que Jhon Durán firme por Fenerbahçe?

Jhon Durán en Al Nassr X @AlNassr_EN

En primer lugar, se conoció que una de las trabas para cerrar la contratación del delantero colombiano radica en un desacuerdo dentro del entorno del jugador. Tanto su agente como un grupo inversor que posee parte de sus derechos económicos habrían solicitado alrededor de seis millones de euros cada uno por el préstamo, lo que complicó inicialmente las negociaciones.

No obstante, en las últimas horas se supo que otro de los obstáculos se encuentra en Al Nassr. Según informó el periodista turco Gürkan Ak, el traspaso de Durán se ha demorado por asuntos de papeleo desde Arabia Saudita.

“El Fenerbahçe espera los documentos de los saudíes para hacer oficial el traspaso de Jhon Durán. Los trámites avanzan con mucha lentitud en la Península Arábiga. También hubo problemas con el papeleo en las negociaciones del Saint-Maximin-Napoli y el traspaso no se concretó. Pero como no hay problema de tiempo, no hay un panorama negativo. El traspaso se anunciará cuando la documentación llegue al club”, explicó Ak en su cuenta de X.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmileştirmek için Suudi'lerden evrak bekliyor.



Arap yarımadasında evrak işleri fazlasıyla yavaş ilerliyor. Zamanında Saint-Maximin Napoli görüşmelerinde de evrak problemleri yaşanmış ve transfer gerçekleşmemişti.



Ama burada bir zaman… — Gürkan Ak (@GurkanAk) July 6, 2025

Además, la cuenta partidaria Fenerin Kafasi aseguró que la demora no solo afecta la llegada de Durán, sino también la de Marco Asensio y Milan Škriniar, generando incomodidad en la dirigencia y en el propio José Mourinho.

“El Fenerbahçe está molesto porque el proceso de incorporación oficial de Jhon Durán, Marco Asensio y Milan Škriniar se está dilatando tanto por parte de los jugadores como de sus clubes. José quiere entrenar a los jugadores en la concentración. Se advirtió a las partes que resolvieran los trámites con urgencia”, publicaron.

⏳ Fenerbahçe Jhon Durán, Marco Asensio ve Milan Škriniar için resmen takıma katılma sürecinin gerek oyuncular gerek kılüpleri tarafından esnetilmesinden rahatsız. José kampta oyuncuları antrenmana çıkarmak istiyor.



🗃️ Evrak işlerinin acilen çözülmesi için taraflar uyarıldı. pic.twitter.com/xYok3Sisyq — Fenerin Kafası (@fenerinkafasi) July 6, 2025

Números de Jhon Durán

En la temporada pasada, repartida entre Aston Villa y Al Nassr, Jhon Jáder Durán firmó números destacados. El delantero colombiano anotó 24 goles en todas las competiciones, con 12 tantos en cada club, además de aportar una asistencia. Su potencia, juventud y capacidad goleadora son las principales razones por las que Mourinho insiste en tenerlo cuanto antes en su plantilla.