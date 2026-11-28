América de Cali alzó la voz tras lo ocurrido con Dany Rosero en el estadio El Campín. Luego del partido frente a Millonarios, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, el conjunto 'escarlata' publicó un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente los actos de racismo que habría sufrido su jugador por parte de un hincha del equipo local.

El episodio se presentó cuando el defensor se dirigía al túnel rumbo a los camerinos, después de haber sido expulsado en el compromiso que terminó 0-0. En ese momento, según lo denunciado por América de Cali, un aficionado ubicado en las tribunas le escupió e hizo gestos racistas, imitando a un mono, en una situación que quedó registrada en imágenes.

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La institución vallecaucana no tardó en pronunciarse y expresó su indignación frente a lo sucedido, dejando claro que ninguna persona debería enfrentarse a manifestaciones de odio, discriminación o violencia, sin importar las circunstancias.

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“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero en el estadio El Campín, durante el compromiso disputado frente a Millonarios”, señaló el club en su comunicado.



📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. pic.twitter.com/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

Además, el equipo hizo un llamado a las autoridades competentes, a los organismos del fútbol colombiano y a las instituciones encargadas de velar por la convivencia en los escenarios deportivos para que investiguen lo ocurrido y adopten las medidas correspondientes.

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América también enfatizó que este tipo de comportamientos no pueden normalizarse ni quedar impunes. En su pronunciamiento, reiteró que el respeto por la dignidad y los derechos de las personas debe estar por encima de cualquier rivalidad deportiva.

El hincha de MIllonarios que escupió a Dany Rosero del América merece no volver a entrar a un estadio.



Ojalá la identificación facial sirva y se haga la merecida sanción.

pic.twitter.com/BUwPckfhfU — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) November 28, 2026

“Desde América de Cali reiteramos nuestro compromiso con la construcción de un fútbol libre de racismo y discriminación. El fútbol es de todos y el respeto no es negociable”, concluyó la institución.

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín Colprensa

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Así, más allá del empate sin goles y de las expulsiones que marcaron el partido, lo ocurrido con Dany Rosero volvió a poner sobre la mesa una problemática que sigue golpeando al fútbol: el racismo en los estadios.