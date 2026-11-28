Millonarios y América de Cali empataron 0-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la efcha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, en un juego marcado por la pierna fuerte. Más de 20 faltas, 12 amarillas y tres expulsados son una fiel prueba de ello.

Justamente sobre lo ocurrido en la cancha, quien habló fue el entrenador, Alberto Gamero. Allí, dejó claro qué faltó para llevarse la victoria, dio noticias sobre los lesionados, Juan Guillermo Cuadardo, Daniel Ruiz y David Macalister Silva, y reveló el plan para ir a ganar en Cali, en la cuarta jornada.

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¿Este empate le cambia las cuentas?

"Siempre he sido una persona agradecida con lo que recibo. El punto nos deja vivos todavía. Era un partido en donde el que ganara, iba a tomar ventaja. Sin embargo, me quedo con la sensación de que quisimos ganar el partido y se buscó desde el inicio. Fue de esos partidos enredados, en los que se juega poco; ellos perdieron mucho tiempo. Nos toca ir a Cali a guerrear".

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¿Cómo manejará las bajas por amarillas?

"Clasificamos en la última jornada del 'todos contra todos' y no pudimos borrar tarjetas. Sin embargo, les dije que ya no nos podemos guardar amarillas, ya que si nos la sacan es porque toca o se corta una llegada. Ambos vamos a tener bajas sensibles".



Millonarios y América, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

¿Cómo han evolucionado Cuadrado, Macalister y Daniel Ruiz?

"Como técnico, quisiera llevarlos al menos al banco de suplentes. Seguramente, para un partido completo, no van a estar, pero sí que, al menos, se tengan como variantes. Veremos cómo evoluciona todo".

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¿De qué manera se manejarán estos días?

"Tenemos que estar metidos en lo que queremos, recuperarnos y viajar. Estamos en igualdad con América. El que tengo más aguante físico, gana. Vi al equipo con intención de salir a presionar, hacerle daño al rival y las opciones de ellos se dieron porque el equipo adelantó líneas. Millonarios, al ser un equipo grande, tiene que tomar riesgos y eso fue lo que intentamos hacer".

¿Cómo 'romper el cero' contra América?

"El fútbol es de equilibrio y contra este rival hemos mantenido el arco en cero y solo nos ha faltado el gol. Fue un juego muy disputado y parado, pero se está trabajando para ser más efectivos, tal y como ocurrió contra Bucaramanga".