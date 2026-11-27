América de Cali logró un valioso empate en Bogotá. Este viernes 27 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campón, empató 0-0 con Millonarios y se mantuvo como líder del grupo B de la Liga BetPlay II-2026. Eso sí, las polémicas, discusiones y pierna fuerte no faltaron, hasta el punto de que hubo tres tarjetas rojas: Rodrigo Contreras, Dany Rosero y Yani Quintero.

Justamente sobre la expulsión de este último, quien le lanzó una moneda a Mateo García en el rostro, habló el entrenador, David González. Además, dejó claro que fue uno de los mejores partidos que ha visto y dejó claro que la manera como el guardameta 'escarlata', Jean Fernandes, manejó el tiempo no estuvo mal.

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¿No cree que debió sacar a los que estaban amonestados?

"La cantidad de amarillas que sacó el árbitro fue más allá de lo normal. Ahora, las expulsiones fueron muy blanditas de parte nuestra. Si me van a echar que sea porque corté una opción de gol o porque le pegué una patada al rival, pero demasiado blandas y nos perjudica para lo que viene".

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¿Qué opina de la denuncia de racismo contra Dany Rosero?

"No tenía conocimiento de eso, entonces no comento porque no sé"



¿Qué decir de la roja de Yani Quintero?

"Agarra una moneda que le tiran a él y no se la tira con fuerza a la persona que estaba ahí, pero se la tira y solo queda aprender. Es la segunda vez que le pasa eso".

¿Cómo vio el partido?

"Este partido fue muy bueno y la gente tuvo que haberlo disfrutado mucho, con opciones de lado y lado, y calenturas. Seguramente, en Cali será similar".

Millonarios y América, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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¿En la cancha pasó lo que esperaba?

"Gran parte de lo que se planeó, sucedió. La idea era que Millonarios no estuviera cómodo y lo que se vio en el primer tiempo, fue excelente de nuestra parte".

¿Cree que pudo haber ganado?

"Sí, claro, pero no tengo un sinsabor porque se compitió de gran manera. Termina siendo un punto valioso. La última expulsión en el cierre de partido me quitó la sonrisa".

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¿En el partido se desnaturalizó el fútbol?

"No fue antifútbol, fue un partidazo. Hay pocos momentos donde me siento y le digo a mi asistente técnico que es una nota de partido. No fue parecido al 0-0 de la vez pasada, del 'todos contra todos', donde siempre se sufrió. No vinimos a sacar el punto porque hubo opciones de gol y controlamos el partido".

¿No cree que Jean Fernandes exageró un poco?

"Puede ser, pero, en estas épocas donde el reglamento nos cohibió por tanto tiempo a los arqueros, pues lo que el reglamento me permita, tengo que hacerlo. El problema con Jean Fernandes es no tenerlo en tu equipo, si lo tuvieras en tu equipo, todo estaría bien".