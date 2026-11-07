La crisis del Pasto, lo que les adeudan y los juveniles a enfrentar a Santa Fe, en Bogotá

Siguen los problemas en la Liga BetPlay 2026-II con algunos equipos que no responden con las obligaciones de sus futbolistas, como pasó recientemente con el Pereira, con el mismo América de Cali, y ahora en un caso más grave con el Deportivo Pasto.

Este domingo el equipo nariñense visita a Independiente Santa Fe por la fecha 18 del 'todos contra todos' del campeonato del fútbol colombiano, y disputará dicho compromiso, ya sabiendo que está eliminado, con juveniles, quienes fueron los que viajaron a Bogotá para el encuentro.

Publicidad

En las últimas horas, Acolfutpro informó que "el plantel profesional del Pasto notificó oficialmente a las directivas del club su decisión de iniciar un cese de actividades laborales, debido a su reiterado incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y aportes a la seguridad social, con todo el plantel de futbolistas y con los auxiliares del equipo", dejando claro que "por este motivo, los futbolistas no viajaron a la ciudad de Bogotá para disputar el partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II vs. Santa Fe".

📢 ACOLFUTPRO informa que el plantel profesional del @DeporPasto notificó oficialmente a las directivas del club su decisión de iniciar un cese de actividades laborales, debido a su reiterado incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y aportes a la seguridad social,… pic.twitter.com/8GrIdzL1xk — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 7, 2026

Publicidad

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para poner su mirada sobre estos hechos que vienen ocurriendo en el fútbol de nuestro país. "Es inaceptable que el reglamento de la Dimayor, que fue aprobado por el Ministerio del Deporte y que incumple el Reglamento del Estatuto del Jugador de la FIFA, permita que jueguen futbolistas aficionados en un torneo profesional. Es una práctica inadmisible que afecta gravemente la integridad de la competencia", concluyeron en su comunicado en las redes sociales.



Convocados del Deportivo Pasto contra Santa Fe