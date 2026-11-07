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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La crisis del Pasto, lo que les adeudan y los juveniles a enfrentar a Santa Fe, en Bogotá

La crisis del Pasto, lo que les adeudan y los juveniles a enfrentar a Santa Fe, en Bogotá

A horas del partido en El Campín, programado para este domingo, se conoció que el Deportivo Pasto jugará con juveniles y se conocieron los detalles de los incumplimientos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: X de Pasto.

Siguen los problemas en la Liga BetPlay 2026-II con algunos equipos que no responden con las obligaciones de sus futbolistas, como pasó recientemente con el Pereira, con el mismo América de Cali, y ahora en un caso más grave con el Deportivo Pasto.

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Este domingo el equipo nariñense visita a Independiente Santa Fe por la fecha 18 del 'todos contra todos' del campeonato del fútbol colombiano, y disputará dicho compromiso, ya sabiendo que está eliminado, con juveniles, quienes fueron los que viajaron a Bogotá para el encuentro.

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En las últimas horas, Acolfutpro informó que "el plantel profesional del Pasto notificó oficialmente a las directivas del club su decisión de iniciar un cese de actividades laborales, debido a su reiterado incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y aportes a la seguridad social, con todo el plantel de futbolistas y con los auxiliares del equipo", dejando claro que "por este motivo, los futbolistas no viajaron a la ciudad de Bogotá para disputar el partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II vs. Santa Fe".

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Al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para poner su mirada sobre estos hechos que vienen ocurriendo en el fútbol de nuestro país. "Es inaceptable que el reglamento de la Dimayor, que fue aprobado por el Ministerio del Deporte y que incumple el Reglamento del Estatuto del Jugador de la FIFA, permita que jueguen futbolistas aficionados en un torneo profesional. Es una práctica inadmisible que afecta gravemente la integridad de la competencia", concluyeron en su comunicado en las redes sociales.

Convocados del Deportivo Pasto contra Santa Fe

  1. Luis Marquínez
  2. Rubén Quiroz
  3. Luis Medina
  4. Juan Arboleda
  5. Juan Rebollo
  6. Samuel Portes
  7. Hervin Goyes
  8. Heiler Moreno
  9. Michael Mosquera
  10. Yinier Perea
  11. Kevin Santacruz
  12. Frank Martínez
  13. Juan Quintero
  14. Jonathan Perlaza
  15. Sebastián Durán
  16. José Solarte
  17. Édgar García
  18. Didier Chillambo
  19. Patrick Preciado
  20. Tomás Blandón
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