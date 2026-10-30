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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Preocupación por Richard Ríos; jugó siete minutos y salió lesionado en Abha vs Al Ittihad

Preocupación por Richard Ríos; jugó siete minutos y salió lesionado en Abha vs Al Ittihad

Por la fecha 12 de la Liga de Arabia Saudita, el mediocampista, Richard Ríos, sufrió un duro golpe, cayó al suelo y no pudo continuar en el terreno de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Al-Ittihad
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Al-Ittihad
Twitter de Al-Ittihad

Richard Ríos encendió las alarmas en Al Ittihad y la Selección Colombia. Este viernes 30 de octubre, en el partido contra Abha, disputado en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, ni siquiera estuvo 10 minutos en el terreno de juego. Y es que, cuando transcurría el minuto 4', fue a disputar una pelota dividida, con tan mala suerte que quedó lesionado, ya que un rival cayó sobre su tobillo.

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En el suelo, se retorció de dolor, fue atendido por el cuerpo médico del club y, de inmediato, se pidió el cambio. Ahmed Al-Ghamdi lo reemplazó, pero las miradas se quedaron con el mediocampista colombiano, teniendo en cuenta que no pinta bien. Por eso, Néstor Lorenzo estará atento, pensando en los juegos preparatorios contra Chile, en noviembre.

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