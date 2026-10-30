Preocupación por Richard Ríos; jugó siete minutos y salió lesionado en Abha vs Al Ittihad

Richard Ríos encendió las alarmas en Al Ittihad y la Selección Colombia. Este viernes 30 de octubre, en el partido contra Abha, disputado en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, ni siquiera estuvo 10 minutos en el terreno de juego. Y es que, cuando transcurría el minuto 4', fue a disputar una pelota dividida, con tan mala suerte que quedó lesionado, ya que un rival cayó sobre su tobillo.

En el suelo, se retorció de dolor, fue atendido por el cuerpo médico del club y, de inmediato, se pidió el cambio. Ahmed Al-Ghamdi lo reemplazó, pero las miradas se quedaron con el mediocampista colombiano, teniendo en cuenta que no pinta bien. Por eso, Néstor Lorenzo estará atento, pensando en los juegos preparatorios contra Chile, en noviembre.

Publicidad

Así quedó Richard Ríos en Abha vs Al Ittihad en la Liga de Arabia Saudita

E com 5 minutos de jogo, Richard Rios sente após uma dividida forte e acaba sendo substituído 🫤 pic.twitter.com/wuCi4tVihG — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 30, 2026

Publicidad