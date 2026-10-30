Vea la dolorosa lesión que sufrió Richard Ríos en Abha vs Al Ittihad; se retorció de dolor

Richard Ríos no tuvo un buen día en Arabia. Este viernes 30 de octubre, Al Ittihad visitó a Abha, con el mediocampista colombiano desde el inicio. Sin embargo, solo estuvo durante siete minutos en el campo de juego. Y es que, en un balón dividido, un rival le cayó encima del tobillo y, de inmediato, se retorció de dolor.

El cuerpo médico ingresó a la cancha para atenderlo y, al percatarse de lo ocurrido, pidió el cambio. Ahmed Al-Ghamdi fue el elegido para reemplazar al mediocampista colombiano. Ahora, en la 'tricolor' están atentos al parte médico, teniendo en cuenta que los juegos preparatorios con Chile son el 13 y 17 de noviembre.

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Vea la lesión de Richard Ríos en Abha vs Al Ittihad en la Liga de Arabia Saudita