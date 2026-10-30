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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la dolorosa lesión que sufrió Richard Ríos en Abha vs Al Ittihad; se retorció de dolor

Vea la dolorosa lesión que sufrió Richard Ríos en Abha vs Al Ittihad; se retorció de dolor

Preocupación en el club árabe y también en la Selección Colombia, después de que Richard Ríos solo pudiera jugar siete minutos, tras sufrir un fuerte golpe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano de Al Ittihad, se lesionó en Arabia
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Al Ittihad, se lesionó en Arabia
Captura de pantalla de video

Richard Ríos no tuvo un buen día en Arabia. Este viernes 30 de octubre, Al Ittihad visitó a Abha, con el mediocampista colombiano desde el inicio. Sin embargo, solo estuvo durante siete minutos en el campo de juego. Y es que, en un balón dividido, un rival le cayó encima del tobillo y, de inmediato, se retorció de dolor.

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El cuerpo médico ingresó a la cancha para atenderlo y, al percatarse de lo ocurrido, pidió el cambio. Ahmed Al-Ghamdi fue el elegido para reemplazar al mediocampista colombiano. Ahora, en la 'tricolor' están atentos al parte médico, teniendo en cuenta que los juegos preparatorios con Chile son el 13 y 17 de noviembre.

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