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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Primer gol de Richard Ríos con Al Ittihad; vea su anotación contra Shabab Al-Ahli Dubai

Primer gol de Richard Ríos con Al Ittihad; vea su anotación contra Shabab Al-Ahli Dubai

Por la segunda fecha de la Liga de Campeones de la AFC, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, dijo presente y anotó un golazo de media distancia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano de Al Ittihad, celebra su gol contra Shabab Al-Ahli
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Al Ittihad, celebra su gol contra Shabab Al-Ahli
Twitter de Al Ittihad

Richard Ríos siempre se ha caracterizado por su buen remate de media distancia y este martes 13 de octubre lo volvió a demostrar. En el marco del partido entre Al Ittihad y Shabab Al Ahli Dubai, por la fecha 2 de la Liga de Campeones de a AFC, en el estadio King Abdullah Sports City, dijo presente, inflando las redes para el 1-2 definitivo.

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Cuando transcurría el minuto 66, el mediocampista colombiano se ubicó al borde del área, recibió un pase atrás de Marwan Al-Sahafi y, sin pensarlo dos veces, le pegó de primera al balón. El arquero, Matheus Donelli, 'voló', pero no llegó, desatando la locura de los miles de aficionados de Al Ittihad en las graderías.

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