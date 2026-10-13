Primer gol de Richard Ríos con Al Ittihad; vea su anotación contra Shabab Al-Ahli Dubai

Richard Ríos siempre se ha caracterizado por su buen remate de media distancia y este martes 13 de octubre lo volvió a demostrar. En el marco del partido entre Al Ittihad y Shabab Al Ahli Dubai, por la fecha 2 de la Liga de Campeones de a AFC, en el estadio King Abdullah Sports City, dijo presente, inflando las redes para el 1-2 definitivo.

Cuando transcurría el minuto 66, el mediocampista colombiano se ubicó al borde del área, recibió un pase atrás de Marwan Al-Sahafi y, sin pensarlo dos veces, le pegó de primera al balón. El arquero, Matheus Donelli, 'voló', pero no llegó, desatando la locura de los miles de aficionados de Al Ittihad en las graderías.

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Vea el gol de Richard Ríos con Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

⚽🔥 Richard Ríos farkı 1'e indiriyor!



💥 Richard Ríos, 66. dakikada attığı golle takımını yeniden umutlandırıyor!



📊 Shabab Al Ahli 2-1 Al Ittihad pic.twitter.com/OfLb47snFz — D-Smart Spor (@SporSmart_) October 13, 2026