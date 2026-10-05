Richard Ríos: “todavía no soy un referente en la Selección Colombia, pero espero serlo”

La Selección Colombia continúa su preparación y este martes 6 de octubre tendrá un nuevo desafío contra Perú. Después del empate 1-1 frente a México y la derrota 0-1 con Paraguay, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca seguir encontrando respuestas y consolidar a los jugadores que serán importantes en el proceso.

Uno de ellos es Richard Ríos, quien nuevamente hace parte de la convocatoria y se ha convertido en uno de los nombres habituales dentro del plantel colombiano. En la previa del compromiso ante 'los incas', el mediocampista de Al-Ittihad atendió a los medios de comunicación y habló sobre el cariño que recibe por parte de los aficionados.

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Ríos fue consultado directamente por lo que genera entre el público femenino, una situación que se ha hecho evidente tanto en sus apariciones con la Selección Colombia como a nivel de clubes. Sin embargo, el jugador prefirió destacar que el cariño que recibe trasciende cualquier género.

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"El cariño se siente no solo del público femenino, sino también del masculino. Me identifico mucho con los niños. Gratificante el cariño porque es bonito cuando uno viene a la Selección Colombia y a nivel de clubes también", afirmó.



Pero más allá de la popularidad, Ríos también fue preguntado por un aspecto mucho más importante dentro del vestuario: su papel como referente de la Selección.

Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento AFP

A sus 26 años, el mediocampista es consciente de que todavía tiene camino por recorrer antes de asumir ese rol dentro del combinado nacional. Su respuesta, eso sí, dejó claro que tiene la ambición de conseguirlo.

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"No lo soy todavía, pero espero serlo", respondió Ríos cuando fue consultado sobre si ya se considera un referente de la Selección Colombia.

La declaración muestra que el jugador entiende la responsabilidad que implica convertirse en una de las voces importantes del equipo. Colombia cuenta con futbolistas experimentados y líderes consolidados, pero también atraviesa una etapa en la que varios jugadores comienzan a asumir mayor protagonismo.