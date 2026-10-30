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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez se salvó; duras sanciones por batalla campal en Galatasaray vs Fenerbahce

Dávinson Sánchez se salvó; duras sanciones por batalla campal en Galatasaray vs Fenerbahce

El clásico turco, en el que Dávinson Sánchez fue titular y jugó todo el partido, terminó de la peor manera y, tras días de analizar lo ocurrido, tomaron decisiones.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce
Getty Images

El Comité disciplinario de la Federación Turca castigó con tres partidos de suspensión al lateral izquierdo, Archie Brown, del Fenerbahce, y con dos al defensa central, Abdülkerim Bardakci, del Galatasaray, por la pelea tras el derbi de Estambul del pasado lunes.

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El encuentro, uno de los más destacados del fútbol turco, terminó con una victoria por 2-1 del Galatasaray y una pelea entre jugadores de ambos equipos justo después del pitido final, que obligó incluso a la Policía a entrar en el terreno de juego para separarlos.

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El árbitro expulsó a Brown y Bardakci, mientras que el lateral derecho Roland Sallai, del Galatasaray, y el volante izquierdo Kerem Aktürkoglu, del Fenerbahce, recibieron tarjetas amarillas.

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La Federación remitió después al comité disciplinario los casos de los jugadores, los responsables de los clubes y los dos equipos implicados en los incidentes.

Dávinson Sánchez Galatasaray
Dávinson Sánchez, futbolista del Galatasaray
Galatasaray Oficial

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Además de las suspensiones por participar en la pelea, Brown y Bardakci recibieron multas, al igual que sus respectivos clubes.

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El Galatasaray, que jugaba como local, deberá pagar más de dos millones de liras turcas, unos 38.500 euros, y el Fenerbahçe, casi 1,3 millones de liras, unos 23.000 euros.

El Galatasaray, campeón de las últimas cuatro ediciones de la Superliga turca, lidera la clasificación con 22 puntos tras nueve jornadas, mientras que el Fenerbahce ocupa el quinto puesto con 16.

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